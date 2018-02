Rumbo político

Con calma y nos amanecemos para no hacer pipí fuera de la bacinica: EHC

A los pregoneros adelantados en la candidatura en común recién construida el pasado domingo; como Joel Hidalgo ex dirigente estatal del PRD en la época de Pablo Salazar; Enoc Hernández Cruz; los llamo a no hacerse pipí fuera de la bacinica y a no adelantarse en señalar quien será el posible candidato de los partidos que conforman la candidatura común, a lo que señaló que en estos días si las cosas no se dan y se siguen adelantando; se puede dar el retiro de esa candidatura como ocurrió con la “coalición todos por Chiapas” donde por falta de cubicación y por el trato irrespetuoso de Julián Nazar y por no respetar los acuerdos se acabó.

El ya conocido como “Flaco de Oro” en conferencia de prensa señalo que esa ruptura no fue contra Albores Gleason y si contra la dirigencia nacional y estatal que se serró a respetar acuerdos y reto y agredió verbalmente los partidos y dirigentes que la integraban (recordemos esa expresión de los tres chiflados que uso para dirigirse a varios dirigentes de partidos de oposición que en esos tiempos eran sus aliados)

Hoy tenemos una candidatura en común, pero preocupa que otros partidos como el PAN y el PRD se estén adelantando al tiempo para imponer candidatos cuando primero se debe de privilegiar el dialogo entre los partidos para llegar a un acuerdo común haya dialogo, señalo el también presidente de Mover a Chiapas.

El ex alcalde de san Cristóbal de las Casas afirmo que la candidatura común no es la última palabra ya que aún se corre el riesgo ya que hoy a las 12 de la noche el PRD debe determinar si van en la coalición o no y tendrán un candidato propio; a la vez que recordó que el 1 de marzo es el último día ultimo para presentar al candidato ante las autoridades electorales.

Acuso que no es legal que ya se estén mencionando nombres cuando no se ha dicho si el candidato será externo, todos los procesos deben de ser democráticos, recordó que la imposición no se debe de dar ni de arriba ni de en medio ni de abajo.

El ex conductor radiofónico y licenciado en derecho, fue firme y contúndeme “Nadie está contra su voluntad en la candidatura común; Al cinco para las 12 del jueves 1 de marzo se puede acabar todo, ¿así o más claro? Así las cosas

Perversidad delincuencial contra el hotel María Eugenia.

El Hotel María Eugenia, es el hotel con mayor prestigio en el centro de nuestra ciudad capital, es un negocio de una familia distinguida como los Pérez Fernández; radicada en Tuxtla Gutiérrez, pero con raíces en Chiapa de Corzo y que han trabajado duras jornadas para tener este digno lugar para el turismo nacional, Extranjero y local, que acude a ese céntrico lugar.

El pasado domingo este hotel vivió momentos difíciles cuando un huésped acusaba que había sufrido un robo en su habitación mientras él se encontraba en el área de la alberca.

Desde el primer momento, en que se tuvo conocimiento, el personal del hotel por conducto del Gerente Administrativo, trató de buscar una solución y esclarecer los hechos, con los elementos que ese hotel cuenta (cámaras de seguridad del Hotel) sin embargo, la postura del huésped, siempre fue violenta e intimidatoria y EXIGIA que el Hotel se hiciera responsable y le entregara $40,000.00 ya que en caso contrario, iba a desprestigiar y hacer viral en las redes sociales, en la lamentable situación, el sujeto de nombre Jorge Gómez disque poblano fue exhibido junto con otro su colega rata como responsables de un auto robo.

Quizás estos sujetos fueron auspiciados por algún político cobarde que quiere exhibir a la propietaria del hotel quien dentro de toda legalidad y honestidad tiene merecimientos para aspirar a un cargo de elección y eso molesta a muchos politiquillos de tercera que la ven como una contrincante de mucho peso y honestidad, de ahí que hasta el sujeto fue liberado y no ir a prisión, así las cosas.

Municipios.

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, entregó nombramientos a representantes de consejos vecinales de la capital chiapaneca, quienes abonarán a fortalecer el desarrollo de la ciudad e impulsar su transformación. En el marco de este evento desarrollado en el patio central del Ayuntamiento, el mandatario tuxtleco reafirmó el compromiso de su gobierno para trabajar coordinadamente con la población en la construcción de acciones que permitan atender las principales demandas y necesidades de la sociedad.

Asimismo, señaló que a través de los consejos vecinales se evaluarán las principales necesidades de las colonias y determinar las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), a fin de generar iniciativas e impulsar acciones que permitan atender cada una de estas. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para entregar un mejor Tuxtla del que nos entregaron, lo único que queremos es un mejor futuro para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, vamos a trabajar para que a Tuxtla le vaya muy bien”, señaló… El presidente Municipal de Tapachula Neftalí Del Toro Guzmán supervisó la instalación de juegos infantiles en el Parque “Malecón” de esta ciudad, que en breve permitirá a centenares de niños y jóvenes convivir sanamente en un entorno seguro y bien iluminado, como parte de las políticas públicas del Gobierno Municipal. Durante el recorrido el jefe del ejecutivo Municipal aseveró que estas acciones permiten darle mayor vida a dicho espacio público que anteriormente se encontraba en el abandono y silencio.

Del costal de cachivaches.

Luego que la empresa recolectora de basura en Tuxtla Gutiérrez, Veolia-Proactiva suspendiera el servicio en muchas zonas de la capital, el excandidato panista a la presidencia municipal, Francisco Rojas Toledo, exhortó a las autoridades municipales, a través de sus redes sociales y grupos de WhatsApp, a no pagarle a dicha empresa, dado que dan un pésimo servicio. En el mensaje que compartiera Francisco Rojas, se puede leer "Basta de que Veolia tenga secuestrado al pueblo tuxtleco y sigan utilizando las necesidades del pueblo tuxtleco como moneda de cambio", lo que demuestra una vez más que gobierno, líderes y ciudadanía comparten la idea de que Veolia-Proactiva solo afectan a los tuxtlecos. Francisco Rojas detalló que al igual que la regidora tuxtleca por el Partido Acción Nacional (PAN), María Mandiola, exhorta su invitación a que el alcalde Fernando Castellanos Cal y Mayor a no pagar un solo peso más a Proactiva, ya que no cumplen con las necesidades del pueblo capitalino…