Rumbo político.

PVEM partido palero del PRI y ofertador de negocios turbios

Iniciado, formado y explotado por el boticario Jorge González Torres, desde su nacimiento como una organización de amigos similar al “club de Toby” el partido Verde ecologista de México ha dejado más dudas que aciertos durante su vida en la política nacional, en donde más bien sea convertido en un botín político y de tráfico de influencias de parte de la familia del boticario y de sus amigos.

Baste recordar que su hijo el famoso Niño Verde o el Chamaqueado; Jorge Emilio González Martínez se ha visto envuelto en una seria de problemas y de supuestos crímenes que nos dejan ver la validad moral este sujeto y de su partido y de sus propietarios.

En el 2004 al joven senador lo vincularon con actos de corrupción, luego de que se publicara una videograbación entre él y un intermediario de un grupo de inversionistas en la que aceptaba una oferta por dos millones de dólares para la creación de hoteles dentro del corredor turístico de Cancún, Quintana Roo.

González Martínez comenzó a ser investigado el 4 de marzo de ese año por la PGR, sin embargo, en octubre fue absuelto de los delitos por que supuestamente no hubo prueba de los ilícitos derivados del video en donde se le implicaba, en ese delito, burlándose de la ley al amparo de algún juez federal que lo libro de todo mal.

En abril de 2011 una mujer búlgara de nombre Galina Chankova Chaneva, murió al caer del piso 19 de la Torre Emerald, en Cancún. El incidente habría ocurrido durante una fiesta en el departamento 19B con un costo estimado en 1.5 millones dólares cuyo propietario el Jorge Emilio González Martínez, ahí la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Quintana Roo determinó que se trató de un suicidio y no ejercer acción penal, porque supuestamente no existía una responsabilidad directa del dueño del PVEM.

Pero también hace unos años Jorge Emilio González Martínez, fue remitido al Centro de Sanciones Administrativas, mejor conocido como ‘El Torito’, por conducir con mayor cantidad de alcohol del permitido en la sangre. Genio y figura.

Así es como otro de los cuadros importantes de ese partido Arturo Escobar y Vega se vio inmiscuido en otro grave problema que lo debería de tener en la cárcel, pero por “estar palanca” en este gobierno de Peña Nieto donde ocupo una subsecretaria lo evito ir la cárcel.

La historia de esto dice que Escobar y Vega el 9 de septiembre de 2015 fue nombrado Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, por el presidente Enrique Peña Nieto.

Pero el 25 de noviembre del 2015, la Procuraduría General de la República anunció que solicitaba a un juez una orden de aprehensión por ser el presunto responsable de delitos electorales como dirigente del Partido Verde, ese mismo día renuncio pero n fue enviado a prisión como debió de haber sido, claro queda que el PVEM es un partido ligado a la delincuencia gubernamental de eso no hay duda, así las cosas.

Veolia-Proactiva un cáncer para la ciudad.

Desde su llegada a estas tierras la empresa Veolia-Proactiva, más que una bendición para los tuxtlecos, se ha convertido en toda una maldición para el pueblo de Chiapas al que ha explotado desde el año 2006 cuando se le concesiono el servicio de limpia publica gracias a Juan Sabines Guerrero primero presiente municipal y luego Gobernador de nuestra entidad; desde entonces se llena las bolsas de dinero prestando un servicio pésimo que es quizás el peor del país en eso de la recolección de basura, haciendo que el pueblo Tuxtleco añore al desaparecido servicio de limpia municipal que era eficiente y puntual.

Recuerdo cuando Juan Sabines siendo alcalde en un acto en el salón Pañuelo Rojo presento a esta empresa como la panacea de todos los males de aseo público que sufría nuestra ciudad, que eran mínimos a diferencia de los que hoy sufre y para dar fe de la legalidad de esta empresa trajo a un personaje de una organización social llamada Transparencia Mexicana; de esas que se dicen garantes de la honestidad y que dio fe del hecho; que es hoy todo un chasco ya que esta empresa se ha convertido en un lastre para la ciudad.

Hay una cosa que Veolia-Proactiva oculta y que nadie toma en cuenta; estas son las ganancias millonarias que esta empresa obtiene por la venta del material reciclable, materiales como Cristal, cartón, papel, madera y platicos que son arrojados como desechos son recolectados por esta empresa y vendido a las empresas recicladoras. ¿Cuánto ganan por la venta de este material? Seguramente millones anualmente

Por eso es natural que indignados habitantes y comerciantes del centro de Tuxtla Gutiérrez se manifiesten en las oficinas de la empresa Veolia-Proactiva, luego que esta negara el servicio en el primer cuadro de la ciudad, los indignados llevaron bolsas llenas de desechos a la entrada de Veolia, expresando su descontento por las medidas tomadas por dicha empresa, la cual, a voz de los afectados “Afecta a la ciudadanía y no al Ayuntamiento”.

Veolia-Proactiva es una consecuencia del contrato firmado durante la administración de 2006 con vigencia hasta el 2026, lo que representa para la administración actual que rescindir el contrato llevaría una penalización de más de mil millones de pesos, en lo que fue un contrato perverso y ruin contra la ciudad, por lo que hay que llamar a rendir cuentas a quienes lo firmaron, no se puede empeñar a la ciudad con ese tipo de contratos perversos, así las cosas.

Municipios.

Con el objetivo de impulsar las raíces zoques de la capital chiapaneca y fomentar eventos culturales y artísticos, el presidente de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, invitó a la ciudadanía a disfrutar del Carnaval Tuxtleco edición 2018, el cual inicia este viernes 23 de febrero y finaliza el próximo domingo 25 de febrero. El mandatario capitalino detalló que el carnaval tuxtleco arrancará con atractivos para chicos y grandes en el Parque Bicentenario, La Calzada de las Personas Ilustres y el Parque Central a partir de las cinco de la tarde este viernes 23, y además tendrá la presentación estelar del artista internacional Juan Magán en punto de las nueve de la noche… Hace aproximadamente 80 años fue fundada la Ranchería “La Lucha” se encuentra ubicada entre las montañas de la zona alta de Tapachula, a lo largo de este tiempo, los habitantes utilizaron candiles y lámparas de pila para poder iluminar sus hogares, sin embargo, desde este martes, la población cuenta con red de energía eléctrica.

Del costal de cachivaches.

Con el objetivo de fomentar la producción técnico-científica de los estudiantes de maestría e ingeniería en el ámbito de las energías renovables, se llevó a cabo en la Universidad Politécnica de Chiapas, el coloquio Internacional "Energías Limpias". Con la participación de destacados investigadores, tecnólogos, asesores y autoridades gubernamentales nacionales e internacionales, se presentaron trabajos de investigación sobre la situación actual de las energías renovables, así como las acciones que se realizan desde diversos ámbitos para la generación de proyectos que permitan disminuir y/o revertir el impacto negativo que las diversas actividades humanas tienen sobre nuestro planeta… En un estado como Chiapas, con gran representación de diversas etnias, es necesario que las dependencias impulsen y fomenten el respeto a las lenguas maternas, señaló la diputada Cecilia López Sánchez. En el marco de la Conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna, la diputada destacó que es necesario terminar con la discriminación ya que de acuerdo a lo estipulado e n la Ley de Derechos Lingüísticos, las lenguas originarias ocupan el mismo rango que la lengua española…