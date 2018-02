Rumbo político

PVEM firma su acta de defunción

Fundado en 1986 con el nombre Partido Verde Mexicano (PVM por el farmacéutico o boticario tamaulipeco Jorge González Torres el hoy Partido Verde Ecologista al menos en Chiapas está extendiendo su acta de defunción luego de negarse a participar libremente con candidatos propios en la elección estatal para gobernador, diputados locales y ayuntamientos, prefiriendo ir de partido bisagra del PRI como lo tiene pactado a nivel nacional y que hay que reconocerlo le ha dejado buenas y grandes divisas económicas y de poder a la familia de Don Jorge.

Este partido que en las elecciones del 2015 obtuvo 2758152 votos, de los cuales poco más de 700 mil provinieron de Chiapas, lo que habla bien de la presencia de ese partido familiar en estas tierras donde gracias a que lo gobierna un gobernante surgido de esa organización partidista.

Pero hay que decir que el pasado proceso electoral del 2017 el PVEM volvió a la oscuridad ya que luego de que estuvieron en disputa gubernaturas como la del Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz; El Partido Verde Ecologista de México se colocó en el quinto lugar de todos los partidos con apenas 279 mil 338 votos, muy distantes de la votación del PRI y de MORENA, y muy lejos de los obtenidos dos años antes.

Ahora el PVEM se niega a atreverse a ir solo en el proceso electoral de este año aquí en Chiapas, prefiere ser el partido bisagra que lo ha caracterizado y acepta sin vacilación ponerse de rodillas para levantar las migajas que le deje el PRI; no sabe caminar solo en u proceso electoral

Es así que el día de ayer los dueños del Partido Verde Ecologista de México hicieron saber vía un comunico que en su proyecto rumbo a las gubernaturas a renovar en el proceso electoral 2018, no contempla ir en coalición con otros partidos que no sean aquellos con los que ha consolidado una alianza a nivel federal; o sea el PRI y el PANAL.

No obstante, el líder del Partido Verde como in que Carlos Puente Salas, dejó abierta la posibilidad de poder ir en coaliciones con partidos locales en las entidades que elegirán gobernador y ahí es donde cabe la posibilidad, al tiempo, consuelo de tontos, no hay duda, así las cosas.

Habrá sesión extraordinaria en el congreso

La Comisión Permanente que fuera presidida en su anterior sesión por la diputada presidida por la diputada Fabiola Ricci Diestel convocó al pleno de la Sexagésima Sexta Legislatura al Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, que se llevará a cabo el jueves 01 de marzo a las 13:00 horas.

Y aunque no se habló de los puntos a tratar lo más seguro es que en esa sesión sede a conocer de los alcaldes y diputados locales que solicitaran licencia para ir en buscar de un nuevo cargo de elección popular.

Paro también se habla en los pasillos del congreso de que hay la posibilidad que se desafuerfen a presidentes municipales a los que no le cuadran los arqueos contables ni las cuentas claras, así las cosas.

Rutilio sigue su caminar

Al reunirse con la estructura interna del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la capital chiapaneca, Rutilio Escandón Cadenas hizo un llamado a la unidad y a fortalecer los trabajos para enfrentar los desafíos que se avecinan.

En el encuentro, donde estuvo acompañado por el enlace nacional de Morena, David Sánchez Peredo; la enlace en Chiapas para la defensa del voto, Rosalinda López Hernández; y el dirigente estatal de Morena, José Antonio Aguilar Castillejos, se abordaron diferentes temáticas y se reconoció la aportación de todas y todos los militantes y simpatizantes del partido.

Municipios.

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, inauguró la pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos de la principal arteria de la colonia El Roble. Esto como parte del esfuerzo que realiza el Ayuntamiento capitalino con el objetivo de fortalecer el bienestar de las familias y mejorar la infraestructura de vialidades, en beneficio de una mejor conectividad para la población. Luego de cortar el listón inaugural de la obra ejecutada en la calle Pino Suárez, entre avenida Fresno y avenida Doctor Velasco Suárez, el presidente Fernando Castellanos señaló que este proyecto forma parte del programa “Una Calle al Día”… Con gran éxito concluyeron las actividades de la “Feria de la Salud del Migrante”, organizada por el Ayuntamiento de Tapachula a través de la Dirección de Migración y Política Internacional con el propósito de atender la salud de este sector de la población. Durante el evento realizado en las instalaciones del Centro de Convivencias Municipal, la directora de Migración y Política Internacional del Ayuntamiento, Carmen Yadira de los Santos Robledo, acompañada por la presidenta del Sistema DIF Tapachula, Marisol Cajica de Del Toro, dio la bienvenida a la población de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, que acudió para recibir consultas médicas y odontológicas gratuitas.

El costal de cachivaches.

El Partido Podemos Mover Chiapas dio la bienvenida a militantes y simpatizantes del PRD, PRI y PVEM de los municipios de Tenejapa, San Juan Cancúc, Chamula y Zinacantán que decidieron solicitar su afiliación al Partido Morado… Podemos Mover a Chiapas es un partido plural que en los hechos ha demostrado apertura a nuevos cuadros políticos en municipios como Suchiate, Unión Juárez, Coita, Cintalapa, Socoltenango, Pichucalco, Reforma, Palenque, Ocosingo, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Ixhuatán, Bochil, Chiapa de Corzo, Comitán, Tzimol, Comalapa, Motozintla, Villacorzo, Montecristo, El Porvenir, Siltepec, Bellavista, Chicomuselo, entre otros…el Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez reiteró el compromiso con la ciudadanía para garantizar servicios públicos de calidad, por lo aseguró que se han redoblado esfuerzos para ampliar la cobertura de la recolección de basura en la ciudad. A través de la Secretaría de Servicios Públicos Municipal, señaló que se han desplegado unidades en diversos puntos de la ciudad para brindar atención puntual a la demanda ciudadana… En el marco de la Conmemoración del "Día Internacional de la Lengua Materna", se realizó la presentación de la Guía Metodológica para el Docente y la Guía Didáctica para el Alumno del Taller de Lengua o Lenguas III, del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach). El director del plantel 57-del municipio de Chamula, Carlos Ausencio Flores Carpio, dio la bienvenida a las y los asistentes a este evento. En su participación, el director general del Cobach, Jorge Enrrique Hernández Bielma, destacó la importancia y valor de nuestros orígenes, así como la identidad que nos representa. Subrayó que la educación es un principio de desarrollo que brinda la oportunidad de superación entre su población. Hernández Bielma agradeció el apoyo brindado por Florentino Pérez Pérez, director general de la Universidad del País Innova, quien junto a un grupo de docentes del Cobach, hicieron posible la realización de estas guías…