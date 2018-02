Rumbo político

Histórico se procede contra ex alcaldes tentones

Es la lista en donde nadie quiere estar y en la que muchos ya están sin querer estar, pero que sus malas acciones los tienen ahí; y no es precisamente la ambicionada lista electoral y si es la despreciada y escandalosa lista girada por el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado donde se da a conocer que dicho organismo presentó 23 denuncias penales en contra de igual número de ex presidentes municipales tentones que no entregaron cuentas claras de los dineros y bienes públicos.

Y hay que apuntar que esta despreciada lista presentada por el órgano rector de la fiscalización, en los próximos días seguirá sumando más nombres de mujeres y hombres que bien pudieron malversar fondos públicos, o bien dejaron pasar algunos movimientos financieros no muy legales lo que los pondrá mínimamente a que sean presentados ante un juez penal para aclarar su situación legal para luego ser enviados a alguno de los penales de nuestra entidad a vivir a costa de los contribuyentes.

Ciertamente en la lista presentada por Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, ni están todos los que son, ni son todos los que están, pero es cierto si nos vamos a la historia esta es la primera vez que esta instancia del poder legislativo deja el antecedente que se procede contra los alcaldes ladrones y pillos, recordemos que nunca había existido una situación así en el pasado; de que esta instancia diera a conocer públicamente la acusación en contra de algún alcalde y de un tesorero; ahora fue todo un paquete de exalcaldes tentones el que se presentó la ciudadanía.

Hay que reconocer que Alejandro Culebro Galván Auditor Superior del Estado vino a innovar los viejos métodos de proteccionismo a los actos de los malos alcaldes, Hoy por primera vez desde la fundación de este organismo del Congreso se da conocer abiertamente a los ex alcaldes que fueron denunciados ante la Fiscalía de Combate a la Corrupción, la que ya procedió a abrir las carpetas de investigación correspondientes, estos supuestos tentones son emanados de diversas filiaciones partidistas: bien por eso, así las cosas.

IEPC deja en claro que es imparcial y legal.

No hay duda sobre la honorabilidad del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y es que está no está ni puede ser expuesta en duda, pese a los señalamientos que le hacen en lo oscuro de las redes sociales quienes desconocen los procedimientos que marca la ley que lo rige.

El IEPC ha sido respetuoso del proceso interno de los partidos políticos, eso se ha comprobado plenamente por los representantes de los partidos políticos y que mejor prueba de ello; es que el Convenio de Coalición Parcial para la elección de Diputaciones Locales, presentada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido, bajo la denominación “Todos por Chiapas”, fue rechazado al no haber cumplido dentro del plazo otorgado para ello, con los requerimientos hechos por la autoridad electoral al detectar diversas inconsistencias en la solicitud de registro de coalición, a los consejeros del IEPC no les tembló la mano para realizar este acto enmarcado dentro de la ley.

Y es que esa coalición que también se tambalea en el proceso para elegir candidato a gobernador; le faltaron los elementos claros para conocer de manera clara e indubitable qué partido encabezará cada municipio y en su caso a que bancada pertenecería de resultar ganador, aprobar la coalición en estos términos hubiera generado falta de certeza respecto a cuál de todos los documentos entregados debe prevalecer. Así las cosas.

El chiapaneco Roberto Gil Zuarth, ¿viene por una candidatura?

Luego de que el senador con orígenes en Villaflores Chiapas Roberto Gil Zuarth, ex secretario particular del ex presidente Felipe Caderón Hinojosa solicitó licencia al Senado de la República para supuestamente dedicarse a la vida privada, pero lo cierto es que con su licencia se abren varias expectativas y ya hay quien ya lo hace aspirante a la gubernatura de Chiapas.

Bien cabe la frase sino vengo para ver si puedo, sino porque puedo vengo.

Si bien es cierto que quiere ser fiscal de la nación, como lo dio a conocer, lo cierto es que residir en chapas los próximos seis años no le caería nada mal.

Gil Zuarth aseguró que se dedicara a trabajar en lo que sabe, de abogado, pero lo dudamos ya que el gusano de la política lo lleva dentro de su mente y dudamos mucho que se retire a ejercer su carrera profesional que seguramente poco a realizado ya que tiene un buen tiempo inmerso en la política, está a tiempo para participar como aspirante a la gubernatura y no dudamos que ahí estará sino al tiempo, así las cosas.

Municipios.

Como parte de un recorrido de trabajo en la colonia Unidad Antorchista y ante la presencia de antorchistas de todo el estado, el edil tuxtleco, Fernando Castellanos Cal y Mayor, destacó que en Chiapas y su capital se solidifican acciones que detonan en mayor infraestructura, asistencia social y progreso económico. En este sentido, Fernando Castellanos Cal y Mayor, apuntó que desde que inició su administración y la conjunción de esfuerzos con el Movimiento Antorchista, su gobierno ha asumido un compromiso en favor de quienes menos tienen, por ello, con acciones que benefician directamente la salud, la alimentación y la economía familiar, Tuxtla ha mejorado y los habitantes de las colonias más olvidadas también… Después de once años de espera, familias de la colonia “Jesús Calcaneo Beltrán” ubicada al sur- oriente de la ciudad, verifican con agrado los avances en la construcción del colector pluvial, que una vez concluido, garantizará la salud de quienes habitan la zona. La obra se desarrolla en la 28ª Calle Oriente entre 13ª y 15ª Avenida Sur hasta la 30ª Calle Oriente, con el suministro y colocación de 176 metros lineales de tubería tipo ADS de alta densidad de 18 y 24 pulgadas, construcción de siete bocas de tormenta con rejilla estructural tipo Irving, muros de concreto armado, además de otras características. Para la señora Camerina López Reyes, la obra promovida por el Ayuntamiento de Tapachula representa el anhelo de cientos de familias, que por muchos años han sufrido de múltiples encharcamientos en la temporada de lluvias por la poca capacidad del alcantarillado.

Del costal de cachivaches.

Se llevó acabo la conferencia magistral por el Colegio de Médicos Especialistas en Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva del estado de Chiapas, esta conferencia fue impartida por el Dr. Arturo Ramírez Montañana, miembro de la Asociación de Cirujanos Plásticos, del Hospital Universitario de Monterrey Nuevo León, con el tema: Cirugía Plástica, Estética de Rejuvenecimiento de Cuello… El Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez reiteró su respaldo al bienestar de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, al hacerles entrega de vales económicos y garantizar el abasto de medicamentos en la farmacia de la Secretaría de Salud Municipal. Esto con el objetivo de contribuir a la tranquilidad de los agentes policiales, señaló el titular de dicha dependencia, Moisés Grajales Monterrosa, quien remarcó el compromiso que ha asumido el gobierno de la ciudad para atender las demandas de los trabajadores adscritos a esta secretaría, y mejorar sus condiciones laborales y contribuir a mejorar la calidad de vida en sus hogares… victormejiaa@gmail.com, cel. 9611510984, 9611171419 visita el blog; http://rumbopolitico.blogspot.com, visítanos también en http://issuu.com/victormejia