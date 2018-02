Rumbo político

Entre la legalidad de la coalición y los tres chiflados

Sigue duro el agarrón para definir quién será el candidato de la Coalición PRI-PVEM-PANAL, Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido, en lo que parece ser una batalla de todos contra y donde se olvidaron los buenos modales todo esto para definir quien el candidato con rumbo a la gubernatura.

Esta situación ha hecho que se viertan comentarios contrarios contra el órgano electoral; Instituto de elecciones y Participación Ciudadana, quien únicamente a dado curso a las leyes electores, como bien lo dejo ver el Dr. Oswaldo Chacón Rojas quien ha señalado que el instituto no es quien define la selección de los candidatos partidistas y menos de las coaliciones.

Dejo en claro el funcionario electoral que el pasado 2 febrero se le dieron a la coalición del PRI- PVEM-PANAL- Podemos mover a Chiapas y Chiapas unido: el consejo del IEPC (no él cómo por ahí señalan) les dio dieron 5 días para que los partidos que integran la colación informaran o perfeccionaran la información de su coalición, dejando en claro que los cinco días empezaron corren luego de que se les notifico de la decisión colegiada como marcan los las reglas del juego electoral.

En ese mismo tenor a las afueras de la sala de sesiones del IEPC donde se llevaba a cabo una sesión del Pleno, se hizo presente Julián Nazar dirigente del PRI en Chiapas; quien señaló que desde el día El 22 de enero ya teníamos un candidato registrado en la figura de Roberto Albores Gleason y que en caso de negárselo se le violan sus derechos

En un momento de la charla Julián Nazar Morales comparo a los dirigentes de los otros partidos de la coalición con los tres chiflados

Pero si dejo saber que el candidato de la coalición saldrá de la asamblea del día 16 ya que la alianza está definida, aunque dejo saber aclaro que todo es modificable sentándonos en la mesa,

Ahí mismo en ese espacio rato después se apareció Enoc Hernández Cruz dirigente del Partido Podemos Mover a Chiapas, quien trato de poner en orden los dichos de Julián Nazar, al asegurar que los partidos a los que Julián señalo que están dirigidos por los tres chiflados; ratifican el convenio de la coalición todos por Chiapas y que será el órgano de gobierno de esta quien decida quién será el candidato.

El flaco de Oro señalo también el IEPC ya recibió la documentación de la colación, por lo que los documentos entregados por el PRI carecen de valor, ya que este documento lo debe de presentar el órgano de gobierno, no el PRI.

Aclarando que en la colación no hay partido cabeza; somos cinco partidos y todos tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades,

Así las cosas, con la coalición todos por Chiapas que ahí va caminando y hay que esperar los tiempos, así las cosas.

Llama Albores Gleason a unir fuerzas para la construcción de Chiapas.

El precandidato del PRI a la gubernatura de Chiapas, Roberto Albores Gleason, reiteró su llamado a unir fuerzas por la construcción de un mejor Chiapas y destacó la prioridad por fortalecer los proyectos productivos para las mujeres.

“La militancia más importante se llama ser chiapaneca y ser chiapaneco, la militancia más importante se llama construir un mejor estado”.

Al visitar los municipios de Copainalá, San Fernando y Berriozábal señaló la necesidad de reforzar los programas sociales, y puntualizó la oportunidad de sacar adelante al estado con el esfuerzo de todas las chiapanecas y chiapanecos.

“Quiero que me ayuden a impulsar más los programas sociales, los programas del campo, como lo es el apoyo a las mujeres, el apoyo a los adultos mayores, pero también que tengamos proyectos productivos para que la gente con su propio esfuerzo tenga los ingresos para salir adelante”.

Que desde la región de nuestros ancestros mayas; Palenque, Eduardo Ramírez Aguilar, quien encabeza el Movimiento por la Dignidad, dijo que pedirá para que, en el programa de turismo nacional del próximo Gobierno Federal, volteen a ver a Chiapas como polo de desarrollo turístico a nivel nacional.

Ramírez Aguilar dijo que de lo que se trata es de dignificar el trabajo de prestadores de servicios turísticos, de tal manera que se garantice, tanto en las temporadas altas como bajas, que se otorguen servicios de calidad, para una mayor afluencia turística.

Por otro lado, también manifestó que abogará por un presupuesto mayor para el campo chiapaneco, de tal manera que ningún productor se vea en la necesidad de salir a bloquear carreteras y se afecte el turismo en el estado. Así las cosas.

Municipios.

Con el objetivo de acercar los atractivos artísticos y culturales de Tuxtla Gutiérrez, el presidente municipal, Fernando Castellanos Cal y Mayor a través del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC) invita a la ciudadanía en general a disfrutar del “Bulevar de las Artes”, en donde participarán más de 300 artistas. En este sentido el edil tuxtleco manifestó que el “Bulevar de las Artes”, forma parte del compromiso del gobierno de Tuxtla Gutiérrez que encabeza, Fernando Castellanos Cal y Mayor, de apoyar y difundir el arte en la ciudad, por ello en esta edición habrá 121 atractivos para que la población pueda disfrutarlos… El Gobierno Municipal de Tapachula puso en marcha la Primera Sesión Ordinaria de la Temporada de Estiaje 2018, que contiene las estrategias preventivas en beneficio de las familias que habitan en la zona urbana y rural.

Como primer punto del orden del día el secretario General del Ayuntamiento, Carlos Esquipulas Juárez Mejía, verificó el quórum legal para dar paso a las diversas participaciones. Al dar la bienvenida a los asistentes, el subsecretario de Operación de Gobierno Región X Soconusco, Alfredo Lugardo López, señaló que los esquemas preventivos permiten que la sociedad esté debidamente organizada y alertada en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en un trabajo en equipo que permite actuar con mayor eficacia en caso de ser necesario.

Del costal de cachivaches.

La precandidata a la presidencia municipal de Arriaga Gaby Chiu Asisto en compañía de integrantes de su equipo de trabajo al evento con el dirigente nacional del PRD, Manuel Granados Covarrubias, quien fuera acuerpado por los líderes estatales de los partidos PAN-PRD-MC; donde se reafirmaron los compromisos por el bienestar de los chiapanecos… Durante la conmemoración por el 105 Aniversario de la Marcha de la Lealtad, el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, expresó el reconocimiento del mandatario estatal a las mujeres y los hombres del Ejército Mexicano, por la entrega y compromiso con el que día con día sirven a las mejores causas de la nación, como la prevención y combate al delito en favor de la seguridad de los chiapanecos. Al respecto, el responsable de la política interna destacó la gesta heroica de un grupo de cadetes del Colegio Militar, aquel 9 de febrero de 1913, cuando escoltaron al presidente Francisco I. Madero en columna de honor desde el Castillo de Chapultepec hasta Palacio Nacional, lo que trascendió en reconocimiento a su valor como la Marcha de la Lealtad, en donde el Ejército Mexicano reiteró su vocación de servicio a la Patria y como emblema de respeto a los valores supremos de la convivencia ciudadana: Libertad, Justicia y Democracia. victormejiaa@gmail.com, cel. 9611510984, 9611171419 visita el blog; http://rumbopolitico.blogspot.com, visítanos también en http://issuu.com/victormejia