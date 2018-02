Rumbo político

Gaby Chiu llama a sumar esfuerzos por Arriaga

En breve charla con la licenciada Gaby Chiu, joven mujer licenciada en derecho, aspirante a presidir el ayuntamiento de Arriaga en el próximo trienio; del que comento que es un municipio que en los últimos quince años ha visto frenado su desarrollo, luego de que el ferrocarril que unía al centro del país con la gran mayoría de los municipios chiapanecos dejo de prestar sus servicios, pero también las grandes empresas que daban empleo a miles de arriaguenses se fueron a otros lugares, perjudicando la economía de ese municipio, aunado a la falta de gestión de las diversas autoridades lo que ha estancado la economía de toda la región.

Aseguro la joven profesionista cuyo nombre es Lucy Gabriela Flores Chiu; que su proyecto de trabajo está basado en el fortalecer el campo y al sector pesquero, así como incrementar el sistema educativo de ese municipio., todos ejes fundamentales para impulsar la economía de ese municipio.

En Arriaga hace falta que gobierne un administrador que vincule a los sectores productivos con más inversiones, ya que solo de esa forma se pueden generar cambios con lo que se beneficiar la economía del otro productivo municipio; señalo la también maestra en juicios orales en la Universidad católica de Tuxtla Gutiérrez.

Gaby Chiu como es conocida en Arriaga desde su infancia, asegura tener un fuerte compromiso social con el municipio que vio nacer, a la vez que se siente preocupada por la triste situación financiera y social que se vive en Arriaga, ya que no se han sabido aprovechar el potencial de ese municipio, por eso convoca a los habitantes de Arriaga a sumarse a realizar un cambio en beneficio de su pueblo; para que este vuelva a ser el Arriaga progresista que ya se perdió y eso se lograra solo con la suma de esfuerzos de todos los arriagenses sin mirar partidos o religiones, es pues la hora de trabajar unidos por nuestro pueblo, así las cosas.

ERA visita Chamula

El Movimiento por la Dignidad llegó a San Juan Chamula, en donde Eduardo Ramírez, convocó al pueblo para que cuando inicie el proceso electoral, se firme un pacto de civilidad entre los que van a contender por el bastón de mando municipal, para que se viva el respeto, la concordia y la paz.

“Chamula es un referente no solo en México, sino en el mundo entero, por lo que debe conocerse no solo como un pueblo de tradiciones, sino como un pueblo que sabe ponerse de acuerdo”. “Vamos a trabajar por la dignidad de nuestros pueblos indígenas, queremos que tengan una mayor representación no sólo en el Congreso del Estado y sino en el Congreso de la Unión”.

Eduardo Ramírez dijo que pondrá todo su esfuerzo para que el trabajo de las artesanas y artesanos se conozca no sólo en nuestro país sino fuera de él, de tal manera que nuestras artesanas y artesanos tengan una mayor derrama económica que beneficie a sus familias”

Así también en el municipio de Reforma, Ramírez Aguilar dijo que en este evento nadie fue obligado a venir, somos una estructura fuerte y consolidada, dispuesta a luchar porque sea tomada en cuenta para decidir los destinos de Chiapas. Así las cosas.

La obra pública para los chiapanecos, Albores Gleason

El precandidato del PRI a la gubernatura del Estado, Roberto Albores Gleason, se comprometió a elevar el crecimiento económico de Chiapas y a impulsar la participación de la pequeña y mediana empresa chiapaneca en todas las obras y servicios públicos que realice el gobierno.

“Que todo lo compre el gobierno y que todo lo que invierta el gobierno se quede en las regiones, lo hagan la micro y pequeña empresa chiapaneca, para que los recursos de los chiapanecos se queden en Acala y se queden en Chiapas”.

Albores Gleason reafirmó su convicción por multiplicar las obras y servicios públicos en todos los municipios del estado, y potenciar grandes obras de infraestructura para generar beneficios sociales, hacer crecer a las PYMES y ofrecer a las y los chiapanecos empleos bien pagados.

Al sostener encuentros con delegadas y delegados de Acala y San Lucas, se pronunció en contra del malgasto, y planteó la urgencia por transparentar las finanzas públicas a través de un sistema abierto a la ciudadanía para que todas las chiapanecas y chiapanecos conozcan en donde están destinados los recursos.

Municipios.

El Ayuntamiento de Tapachula a través de la Secretaría de Infraestructura Municipal, informó que los trabajos de remodelación del Auditorio Municipal presentan un avance significativo, con el propósito de que en breve las familias tapachulecas cuenten con un espacio digno y moderno para practicar el basquetbol. La dependencia explicó que durante el último recorrido de supervisión se pudo comprobar que prácticamente se está concluyendo el techado de dicha infraestructura, que también contará con nueva duela, entre otras características que permitirán a los basquetbolistas tener un espacio moderno para practicar dicho deporte…

Del costal de cachivaches.

Docentes y administrativos de la Universidad Politécnica de Chiapas que forman parte del padrón de evaluadores del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C., (CACEI) participaron en el taller "Evaluadores Marco de Referencia del 2018 en el contexto internacional", con el fin de actualizarse. En las instalaciones de esta casa de estudios, en donde también participaron evaluadores de diez universidades del país; el instructor Jorge García Sosa, de la Comisión Académica de Informes de Medio Término del CACEI, dotó a los participantes de las herramientas y competencias necesarias para desempeñarse como par evaluador externo, toda vez que se analizaron los fundamentos, conceptos, orientaciones e interpretación del Marco de Referencia 2018 (MR-2018)… El Pleno aprobó con una votación en lo general de 250 votos a favor, 31 en contra y 4 obtenciones, reformas a los artículos 104 y 105 del Reglamento de la Cámara de Diputados, con el propósito de agilizar el trabajo parlamentario y coadyuvar en el desarrollo de las discusiones con más productividad y dar mayor cohesión a la labor de las comisiones ordinarias y los órganos de gobierno de esta soberanía, dio a conocer Emilio Salazar Farías…