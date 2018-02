Rumbo Político.

Jovani Salazar Ruiz, aspira ser alcalde de Tuxtla

Jovani Salazar Ruiz, es un tuxtleco comprometido con la ciudad donde nació y ha vivido siempre; que conoce de raíz los problemas de esta; en una entrevista el aspirante a la presidencia municipal de nuestra ciudad nos comentó que; quiere ser presidente municipal porque ha visto muchas administraciones donde se han inventado muchas cosas como proyectos irrealizables; han hecho promesas donde quieren reconstruir Tuxtla en tres años.

Según el aspirante; está claro que Tuxtla está destrozada desde muchos años atrás, que los males son la herencia de anteriores administraciones; que malo está en el sistema municipal de agua, los males están el sistema de infraestructura , que está en la calles que están desechas; o en los drenajes que ya tienen más de 50 años; todos estos males no son de ahora, son una herencia del pasado; señalo Salazar Ruiz, quien apunto que; Cuando uno sabe que es lo que está pasando en el seno de la administración municipal uno sabe cómo puede corregir los problemas que hay en Tuxtla Gutiérrez.

Nuestra ciudad requiere los recursos suficientes y necesarios para ejecutar obras, y es ahí debe yo pediré la ayuda de la ciudadanía que le tenemos que entrar en conjunto, aseguro el aspirante a alcalde, quien se inspirara en a realizar los trabajos como los hizo Julio García Cáceres inmiscuyendo en la obra pública los habitantes de sus barrios y colonias. Buscaremos que empresas locales que se inmiscuyan en el trabajo de rescatar nuestra ciudad. Gestionaremos recursos a nivel nacional de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para poderle inyectar más recursos a nuestra ciudad. Aseguro el ex gerente de SMAPA.

Quien en caso de resultar electo se compromete a reconciliar a la ciudad consigo misma, ya que hay una total descomposición social; ya no se puede tener un presidente que venga aprometernos el cielo, la luna y las estrellas, por lo el presidente de los próximos tres años; debe de ser un presidente de sacrificio, tiene que ser un presidente que no piense en las futuras elecciones sino en las futuras generaciones que pueda reconstruir la ciudad.

Hay que reencontramos con nosotros mismos para que Tuxtla vuela a ser una tierra de oportunidades, ahora lo fácil sería prometer grandes obras, pero Tuxtla requiere mejores calles, mejor servicio de agua potable, mejores drenajes estos son en parte grandes los grandes problemas que se vienen arrastrando de muchas administraciones atrás, tenemos que reconstruir nuestra ciudad, finalizo comentándonos Jovani Salazar Ruiz, así las cosas.

ERA visita Simojovel y Bochil.

El Movimiento por la Dignidad estuvo presente en la región de Los Bosques, en donde se propuso mejores oportunidades para comercializar el ámbar, joya emblemática de Chiapas.

Desde Simojovel, Eduardo Ramírez Aguilar, manifestó la importancia de que los ambareros tengan mayores exposiciones no sólo en Chiapas y el país, sino en otras partes del mundo.

El jaguar negro dijo: “Deseamos que, a Simojovel, Huitiupan, Jitotol y San Andrés Duraznal les vaya mejor, por eso este movimiento propone exposiciones itinerantes que les genere derrama económica para beneficio de sus familias y sus pueblos”.

Asimismo, hizo hincapié en el tema de que en Chiapas se transforma la mayor parte de energía eléctrica que abastece al país, por lo tanto, lo justo es que las y los chiapanecos recibamos una tarifa justa de luz eléctrica.

En el municipio vecino de Bochil, Eduardo Ramírez puntualizó que “Este movimiento lo que pide es que se respete nuestra casa, nuestra militancia y la dignidad del pueblo de Chiapas”.

RAG llama a revolucionar el campo.

El precandidato del PRI a la gubernatura del Estado, Roberto Albores Gleason, señaló que se requiere revolucionar el campo chiapaneco para impulsar la agricultura, fortalecer la comercialización de los productos y mejorar la economía de las familias.

“Necesitamos hacer una revolución en el campo chiapaneco. Que el café, el maíz, el frijol y la ganadería tengan mayores posibilidades de capacitación, de comercialización y de precios, para que tengan ingresos en sus bolsillos y le den una vida digna a sus familias”.

Roberto Albores visitó los municipios de Huitiupan, El Bosque y Jitotol desde donde llamó a las delegadas y delegados a unirse a una política de resultados para la gente, porque juntos dijo “nadie nos detiene”.

Refirió el trabajo en conjunto que se impulsó desde el Senado de la República para beneficio de los habitantes de la región De los Bosques y ratificó su compromiso por multiplicar las gestiones en obras y servicios públicos para que todos los municipios cuenten con más caminos rurales y caminos sacacosechas que mejoren la conectividad de la región y eleven la productividad de los agricultores.

Municipios.

Para que más niños con discapacidad puedan complementar su rehabilitación, tener una mejor calidad de vida y una nueva oportunidad para hacer frente a sus discapacidades, el presidente de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor y la presidenta del Sistema DIF Municipal, Martha Muñoz, inauguraron el Área de Hidroterapia, dentro del El Centro Municipal de Terapia, Rehabilitación Infantil y Centro de Autismo (Cemtri)…en Jiquipilas como parte de los operativos de prevención de delito, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Jiquipilas frustraron un robo en el local comercial de frutas y legumbres “Dos Hermanos” ubicado en la cabecera municipal, de donde una persona identificada como Carlos Raymundo “N” intentó sustraer productos perecederos. Esto gracias a la continuidad a las acciones de seguridad para inhibir la comisión de hechos delictuosos a través de los operativos permanentes instruidos por la alcaldesa Ana Laura Romero Basurto, se logró la detención de dicha persona de 31 años como responsable del intento de robo a comercio… El Ayuntamiento de Tapachula a través de la Secretaría de Infraestructura Municipal continúa reforzando el Programa de Mantenimiento al Sistema de Alumbrado, sustituyendo lámparas dañadas por tipo LED de 100 w. Estas acciones se han llevado a cabo en la colonia centro, específicamente en: 2da avenida Norte desde el Sendero Peatonal hasta la 9ª poniente, así también en 5ª poniente entre 2ª hasta la 6ª norte, 1ª poniente entre 4ª y 8ª norte.

Del costal de cachivaches.

El Gobierno del estado a través de la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC) continúa ejecutando acciones de relevancia para el desarrollo de los pueblos de Chiapas, es el caso de la modernización a la carretera Ocozocoautla-Villaflores que reporta un avance superior al 65 por ciento. Así lo explicó el titular de la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC), Jorge Alberto Betancourt Esponda, quien expuso que actualmente se tienen concluidos más de 45 kilómetros, un puente y diversas acciones secundarias… la Comisión Permanente presidida por la diputada Dulce María Rodríguez Ovando aprobó por unanimidad la propuesta presentada por el ciudadano Manuel Velasco Coello gobernador del estado de Chiapas, donde solicita la no ratificación del ciudadano Carlos Rodolfo Soto Monzón en el cargo de magistrado del Poder Judicial del estado. Así como el Oficio signado por el ciudadano Juan Carlos Gómez Aranda, secretario general de Gobierno por medio del cual remite a esta soberanía popular la Iniciativa de decreto por el que se abroga el decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado la disolución de la empresa de participación estatal denominada Sociedad Operadora de la Torre Chiapas, Sociedad Anónima de Capital variable…