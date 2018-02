Rumbo político.

Libramiento sur la obra cumbre de este sexenio

El secretario de Obra Pública y Comunicaciones Jorge Alberto Betancourt Esponda retorno a su tradicional conferencia semanal para dar a conocer diversos aspectos importantes de las acciones que realiza esa dependencia del gobierno del estado y que hay que decir a realizado diversas obras importantes para nuestro estado.

Tenemos el caso de la Casa de las artesanías que recién fue entregada plenamente modernizada que será un favor para atender al turismo que visita nuestra ciudad lo que vendrá a seguir fortaleciendo la zona económica de esa área de nuestra ciudad.

Y aunque si bien es cierto que Chiapas tiene graves problemas para integrar su presupuesto esta secretaria continúa con sus trabajos pese a las carencias, prueba de ello detalla Betancourt Esponda es la obra de construcción del Libramiento Sur el cual tiene una longitud total kilómetros de 36 kilómetros de los cuales ya quedaron listos 21, en el tramo del entronque al aeropuerto, al entronque de Terán, lo que ya es un gran avance y al menos ya sirve para despejar un poco las vialidades principales de nuestra ciudad entiende Libramiento Norte y libramiento Sur

Lo que se espera es que en este año se concluya el tramo final que ira de Terán al entronque carretero entronque de Las Choapas, con una distancia de 15 kilómetros; en un espacio donde vierten varias vialidades importantes lo que permitirá hacer menos pesado el tráfico en las actuales vialidades de nuestra ciudad.

Hay que decir que esta obra que sin duda es la obra más importante de este sexenio por su importancia y mención; ya está presupuestada de antemano por lo que no habrá atrasos ni contratiempos.

Cabe decir que el secretario Jorge Alberto Betancourt Esponda señalo que esta obra magna tiene y tendrá en su memento varios ramales para enlazar con calles y avenidas de nuestra ciudad, lo que hará más fácil el acceso a esta vialidad que será la más importante para nuestra ciudad.

Betancourt Esponda a pregunta expresa sobre el estado que guarda el teatro de la Ciudad Emilio Rabasa que sufrió graves daños por que el pasado nunca s ele reparo la trilidosa, explicó también los trabajos que se realizan en los caminos y vías alternas llamados saca cosechas en las diversas regiones del estado que poco a poco han sido reparados.

Remarco el funcionario estatal la importancia de la reparación total de la carretera Coita- Villa Flores, de poco más de 60 kilómetros, que fue ampliada de siete metros de ancho a doce, obra que ya está por ser concluida, y que será importante para la región de la frailesca.

Hay que decir que Jorge Alberto Betancourt Esponda aseguro al final de la conferencia matutina; que por el momento no hay ambiciones a algún puesto de elección popular, pero está claro que quien se dedica a la política algo anhela de ella, él fue diputado local en la XLI legislatura y el gusanillo ahí está presente, así ¿cuestión de tiempo? Así las cosas.

ERA continua en su justa lucha.

Eduardo Ramírez Aguilar, aspirante a la candidatura a la gubernatura de nuestra continua con su pregonar hacer cumplir los acuerdos de la supuesta coalición n PRI-PVEM para ello emplazó a las dirigencias nacionales del Verde y PRI, a cumplir su palabra y respetar el acuerdo tomado el domingo 28 de enero, de ir separados Verde y PRI en Chiapas, de lo contrario el Movimiento por la Dignidad tomará definiciones.

Desde el municipio de Cintalapa, durante el segundo día del Movimiento por la Dignidad, Ramírez Aguilar señaló que este movimiento tiene una causa y cuando las causas las abraza la gente, ya no es uno el que manda, sino la gente.

Y es por toda esta gente -dijo- que seguiremos adelante en esta revolución pacífica, en esta revolución de conciencias.

“En Chiapas ya estamos grandes, ya no estamos en los tiempos de antes, cuando éramos sometidos, ahora tenemos la suficiente capacidad de que nosotros escojamos nuestra propia ruta”.

Desde Jiquipilas destacó que este movimiento también tiene contenido y uno de ellos es que, a partir que entren los nuevos legisladores, plantearemos que se vuelva a analizar y a estudiar la reforma educativa.

IEPC aprueba proceso para resultados preliminares.

El Consejo General del IEPC, aprobó por unanimidad, el Proceso Técnico Operativo del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.

El consejero presidente del IEPC, Oswaldo Chacón Rojas, explicó que el Proceso Técnico Operativo del PREP, deberá constar de diferentes fases, cuyo orden de ejecución será definido por el Instituto o los Organismos Públicos Electorales, respectivamente de acuerdo con sus necesidades operativas. Resaltó al PREP como un tema fundamental que tiene que ver con la generación de resultados de las próximas elecciones, por lo que “es de suma importancia, brindar confianza y certeza a la ciudadanía respecto a la emisión y difusión de los resultados electorales preliminares la noche de la Jornada Electoral del 1 de julio de 2018.”

RAG se reúne con delegados priistas.

El precandidato del PRI al Gobierno del Estado, Roberto Albores Gleason, señaló que la transformación de Chiapas debe lograrse con el esfuerzo de las y los chiapanecos desde todas sus trincheras, por eso puntualizó la importancia de incrementar las obras y servicios públicos de calidad, y que éstas sean hechos por empresas chiapanecas y mano de obra local para que la derrama económica se quede en la entidad.

Al reunirse con delegadas y delegados de colonias de la zona poniente de Tuxtla Gutiérrez motivo la participación de las mujeres, hombres y jóvenes en un proyecto que busca reactivar la economía de las familias con empleos bien pagados.

“Vamos a meterle fuerte a la infraestructura, a las pavimentaciones, al servicio de agua potable, vamos a multiplicar los recursos para las obras de Tuxtla”, manifestó Albores al exhortar a los delegados de la capital a sumarse al proyecto que encabeza hacia la gubernatura del estado.

Municipios.

Con el objetivo de salvaguardar el bienestar de las familias tuxtlecas ante los descensos de temperatura que ocasionan los frentes fríos, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, entregó más de dos mil paquetes de ayuda humanitaria a habitantes de la capital chiapaneca. En este sentido, el mandatario capitalino señaló que derivado de las gestiones que se han hecho ante la Secretaría de Protección Civil en el estado, en las colonias Buenavista, Las Brisas, Satélite y Loma Larga, se entregaron paquetes consistentes de colchonetas y cobertores para proteger a las familias de los vientos y las temperaturas bajas que se han presentado en la ciudad…

Del costal de cachivaches.

La ganadería y la agricultura en Chiapas deben ser prioridad en la agenda de la gobernabilidad y prioridad para garantizar la seguridad alimentaria, afirmó Enoc Hernández Cruz, al asistir como invitado especial a la tradicional Comida de los Ganaderos de Acala… En la bancada de la Cámara de Diputados continuaremos trabajando de manera efectiva en el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura para impulsar su agenda legislativa en materia económica, social y de medio ambiente, para seguir siendo más productivos y efectivos en nuestro compromiso legislativo, sostuvo Emilio Salazar Farías…