Relaciones bilaterales entre Cuba y México

Las relaciones entre México y Cuba son históricas y están marcadas por fuertes lazos y profundas raíces culturales, afirmó el Embajador de la República de Cuba, Pedro Núñez Mosquera, en su visita a la Universidad Autónoma de Chiapas.

Al dictar la conferencia “Relación Bilateral México-Cuba”, en el auditorio “Los Constituyentes” y ante los integrantes de la comunidad universitaria, el diplomático realizó una síntesis de la historia de su país; partiendo desde el descubrimiento español de la isla, pasando por sus distintos movimientos independentistas, hasta el gobierno surgido de la Revolución Cubana y la actualidad.

Acompañado de la coordinadora Estatal para la Atención de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, María de Jesús Cisneros Novillo, quién acudió en representación del fiscal General del Estado, Raciel López Salazar, destacó también que desde el siglo XVI ha existido una relación con México, a través de la migración y las relaciones comerciales, además del apoyo que se ha dado en distintas épocas hacia su independencia.

El también abogado de profesión y licenciado en Relaciones Internacionales, explicó que pensadores, músicos, profesores, investigadores, científicos e incluso luchadores sociales han formado parte del interminable intercambio bilateral, que no se ha detenido, estableciéndose nuevos puentes de comunicación y de trabajo en temas de salud, educación, económicos, por mencionar algunos.

Asimismo, Núñez Mosquera reflexionó acerca de los retos que existen para su país como una nación en vías de desarrollo, apuntando que todavía hay cosas que cambiar ante la apertura que se está dando en la actualidad, pero siempre respetando la identidad cubana de la cual son orgullosos.

Finalmente, el ex Embajador en Zimbabwe y ex director de Asuntos Multilaterales de la cancillería cubana, invitó a los universitarios y a los mexicanos en general a sentirse orgullosos de sus raíces, de su cultura y de su historia, recordándola y honrándola siempre, para así mantener esa identidad que nos hace notorios en todo el mundo.

En este marco, el rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández afirmó que esta visita constituye una oportunidad para analizar esquemas de trabajo que ya se han establecido, así como para fomentar otros relativos a la cultura y algunos inherentes a la educación superior; además esto demuestra el interés que él tiene en el sector educativo y cultural de este estado.

Indicó que la Universidad Autónoma de Chiapas considera al pueblo cubano como aliados naturales, con quienes se puede concretar programas específicos de beneficio mutuo, ante el panorama de posibilidades que se presentan en virtud de las buenas relaciones que Cuba y México han auspiciado y que se han fortalecido con la buena relación institucional de la UNACH con distintas universidades cubanas desde hace 25 años.

Ante el cónsul General de la República de Cuba, Víctor Caricabel Cruz, expresó que “dichas relaciones académicas, científicas y de movilidad han permitido el fortalecimiento de los cuerpos académicos en las diferentes áreas del conocimiento, en rubros como la salud, humanísticas, ciencias sociales y agronómicas; por lo que nuestro propósito es alcanzar metas superiores y de reconocimiento internacional”.

Este evento fue atestiguado también por el delegado en Chiapas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Gustavo Chávez García; el director de Fortalecimiento Educativo de la Secretaría de Educación Estatal, Gilberto de los Santos Cruz; el secretario de la Juventud, Recreación y Deportes, Samuel León Sánchez; el director General del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Jorge Enrrique Hernández Bielma; el director de Fortalecimiento Científico y Tecnológico, Manuel de Jesús Narcía Coutiño y el secretario Auxiliar de Relaciones Interinstitucionales, Iván Camacho Morales, así como distintos servidores públicos universitarios.