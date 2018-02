Refuerzan seguridad en San Cristóbal con operativos

Soel Gómez/Agencia ReporteCiudadano/San Cristóbal de Las Casas – Con el objetivo de prevenir el delito, reforzar y garantizar la seguridad de los Sancristobalenses y turistas que visitan la ciudad, la Dirección de Movilidad Urbana, implementa diversos programas y operativos permanentes como despolarización de vehículos, de transporte local, transporte público, carros particulares, entre otros, informó el responsable de esta dependencia Juan Carlos Reyes Castellanos.

En entrevista, dijo que “se realizan operativos para quitar estos dispositivos y en caso de que el propietario no acceda a retirar el polarizado, se le multará conforme a la Ley”, ya que además realizan la revisión a vehículos sin placas, “ya que hay un sinnúmero de ellos transitando por la ciudad”.

“En lo que respecta a motocicleta, se tiene un padrón de 6 a 7 mil en el municipio, y muchas de ellas no se encuentran emplacadas, por lo que se revisarán para conocer su estado legal; quienes no cuenten con placas de circulación, se les multará”, explicó.

Refirió que en las calles del centro histórico se están haciendo barridos para retirar obstáculos que la gente coloca para apartar espacios, “la ciudadanía utiliza sillas, mesas, cajas, blocks de cemento, entre otros, para estacionar sus vehículos, pero eso está prohibido; tampoco se permitirá estacionarse a particulares en áreas de ascenso y descenso del transporte público”.

Reyes Castellanos indicó que otro de los programas a ponerse en marcha, es el de la descacharrización de vehículos abandonados en la vía pública, por lo que ya iniciaron con el retiro de los vehículos que se encuentran abandonados en diferentes partes de la ciudad.

Reveló que en el transcurso de esta semana se despolarizaron alrededor de 150 vehículos de los cuales 30 se infraccionaron, por no cumplir el mandato de retirar el polarizado.

Invitó a los conductores que tienen vehículos con este engomado, que lo retiren, ya que de lo contrario serán infraccionados u obligados a que se quite, además de exhortar a los propietarios de talleres mecánicos, o aquellos propietarios de negocios que realicen reparaciones en la vía pública, como los de hojalatería, a no hacerlo, ya que se les retirará del lugar y se les aplicará la sanción correspondiente.