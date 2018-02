Razón de la pobreza: fracaso en las políticas públicas

Ciudad de México – Especialistas en estudios y presentación de propuestas para el combate a la pobreza, señalaron que las políticas públicas en México han fracasado porque no ha sido posible dar una vida digna a aproximadamente cien millones de habitantes.

Señalaron que es momento de hacer otro tipo de medición y dejar de establecer mínimos de bienestar como umbral para hacer dignas a las personas.

Durante un análisis de la edición 70 de la revista Acta Sociológica, que coordinó el especialista Julio Boltvinik, especialistas como Frrancisco Pamplona y Pablo Yanes señalaron que es necesario medir a la población en riesgo de caer en pobreza porque existe la creencia de que cuando se sale de esa condición no se regresa a ella.

Destacaron que también es indispensable hacer una medición de la concentración de la riqueza y la riqueza misma que es otro problema; además de establecer el ingreso ciudadano como una forma de seguridad económica permanente.

El sociólogo René Jaimez expuso que al abordar el tema de la pobreza es necesario hacerlo con un compromiso moral y político, para poder llegar a temas como el sufrimiento que provoca la pobreza, o su relación con otros problemas sociales como la violencia, como lo plantea en uno de los 11 artículos que integran el Acta Sociológica 70 Mario Pável Díaz.

La también socióloga Paloma Villagómez señaló que el gobierno ha “tratado de transitar de una forma muy lenta” en la retórica sobre la pobreza, y criticó que en el propio discurso se plasme que es responsabilidad de los pobres estar en esa condición, lo que se refuerza con el uso de palabras como “beneficiario” para el que recibe asistencia, mientras que del otro lado están quienes establecen los requisitos para “ser o no ser pobre y recibir el apoyo”.

Pablo Yanes, coordinador de investigaciones de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) dijo que después de 25 años de aplicar políticas fallidas para el combate a la pobreza es momento de cambiar de metodología para llegar a políticas públicas que no midan la pobreza y la pobreza extrema, y que revisen el esquema de transferencias condicionadas.

“Si tienes una medición minimalista de sobrevivencia elemental será uno tu resultado, pero si se busca una vida digna hay que hacer otras cosas. En la medición de la pobreza no hay que ver cuántos son, sino qué hacer”, señaló Yanes.

Señaló que una política potente de combate a la pobreza no es solo la que la reduce, sino la que la hace irreversible, de ahí su planteamiento de establecer el “ingreso ciudadano, que sería seguridad económica permanente, porque hay mucha precariedad. El esfuerzo para salir de la pobreza es grande, pero un resbalón te regresa”. (La Jornada)