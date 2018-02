El Movimiento de Renovación Nacional canceló la convocatoria prevista para el día de ayer, donde se daría el dictamen para los registros de precandidatos a alcaldes y diputados locales en el estado, sin que se diera una fecha específica para reactivarla.

La convocatoria quedó abierta sin fecha para la recepción y esto ha generado una serie de conjeturas derivadas de la suspensión sin aparente razón, y refleja posibles diferencias en torno a quienes posiblemente sean aceptados, pues se habla de que sucederá lo mismo que en otras entidades del país: priistas, perredistas y verdes que no alcancen alguna candidatura.

Ese arribismo en Morena a todo lo que da, ha molestado a no pocos cuadros dirigentes, no solo a militantes y simpatizantes de ese partido, lo que dio origen a un artículo de Jesús Silva-Herzog Márquez en el diario Reforma, titulado AMLO 3.0, hablando sobre el tema, lo que motivó la reacción del tabasqueño cuestionando la guerra sucia de la mafia del poder en su contra.

Ese texto pudiera ser el motivo de la prórroga, y en Morena se realice un análisis de los posibles aspirantes a precandidatos a alcaldes y diputados locales, con relación a su origen partidista.