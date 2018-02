Productores de leche al borde del colapso

Costos de producción se les han incrementado hasta 50% y hace a la actividad inviable

Miles de pequeños productores en peligro de desaparecer

La Federación Mexicana de Lechería (FEMELECHE) urgió a LICONSA a incrementar el pago a los productores de Leche proveedores de esta, al señalar que a pesar de que en los últimos 4 años la inflación acumulada ha sido aproximadamente del 20%, de acuerdo con el INEGI, y la variación del tipo de cambio ha tenido una fluctuación promedio del 50 %, la empresa paraestatal no ha modificado su política de pagos al productor mexicano.

Estos incrementos inflacionarios y la paridad del tipo de cambio, han incrementado notablemente el costo de producción de la leche, sin embargo, esto no se ha visto reflejado en una actualización de las políticas de compra de LICONSA, provocando la desaparición de una gran cantidad de establos y poniendo en riesgo de desaparecer a miles más, que son la base del sustento para muchas familia de nuestro país, afectando en especial, a pequeños y medianos productores cuya actividad lechera es de tipo familiar y es el sustento diario de éstos.

Ante lo anterior, los agremiados de FEMELECHE, solicitaron a las autoridades que de manera urgente intervengan a fin de que a los ganaderos productores de leche mexicanos no sólo se les incremente el precio pagado por LICONSA, sino que también se cumpla con los compromisos que han hecho a los productores en los últimos 5 años, a fin de ponerlos en situación de igualdad en las políticas públicas con las que cuentan los productores de los países con los que compiten en el ámbito de los tratados internacionales, ya que de no hacerlo, seguirá ocasionando que miles de familias queden en pobreza extrema, además de poner en riesgo la autosuficiencia alimentaria de nuestro país.