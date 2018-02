No negociaremos con María Gloria y su grupo de delincuentes : Óscar Gómez

Rodolfo Flores – Luego de que María Gloria Sánchez Gómez alcaldesa del municipio de Oxchuc pidiera la intervención de la Secretaría de Gobernación, Óscar Gómez López autonombrado presidente legítimo de aquel municipio Tzeltal, fue tajante al indicar que no negociará con Sánchez Gómez y su grupo de delincuentes.

Expuso respecto a la intervención que solicitó la alcaldesa el pueblo de Oxchuc no aprueba ni rechaza la intervención de las autoridades federales, sin embargo sentenció que “el pueblo de Oxchuc, nosotros no negociaremos con María Gloria y su grupo de delincuentes”.

Detalló que después del atentado que sufrieran los pobladores por el grupo armado de la alcaldesa, la población se ha resguardado “tenemos puntos estratégicos. El pasado 24 de enero intentó retornar a la presidencia, derivado de eso tres personas murieron y 21 más fueron heridas de bala de grueso calibre”.

Ante ello destacó que el problema no es entre los pobladores, los enfrentamientos han ocurrido entre el grupo armado y la población que se ha defendido con machetes, piedras y palos.

Para resguarda la integridad del municipio Óscar Gómez informó que hasta el momento existe un bloqueo intermitente, los pobladores atraviesan camiones permitiendo el paso de 6 de la mañana hasta las nueve de la noche.

Todo esto “ante el temor que tenemos de que María Gloria Intente retornar al poder, a la presidencia, por eso tomamos esa precaución ya que la vez pasada tomaron al pueblo por sorpresa y no podemos permitir eso”.

Remarcó que después de la agresión que sufrió la población el municipio de Oxchuc se mantiene en alerta máxima, ante el temor de que el grupo armado irrumpa, pues asegura que han recibido amenazas de que será éste mismo viernes en que pueda haber una nueva confrontación.

Por último agregó que en Oxchuc no permitirán la instalación de casillas para la elección del presidente municipal, pues han acordado que éste proceso electoral se realice mediante usos y costumbres para evitar que los partidos políticos sean los causantes de más derramamiento de sangre indígena. (Agencia ReporteCiudadano)