‘Movimiento por la dignidad’ no pertenece a una sigla partidista

Elio Henríquez(La Jornada) – En su primera reacción después de que el Instituto de elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) validó la coalición Todos por Chiapas, el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Eduardo Ramírez Aguilar afirmó que “podrán quitarnos las siglas, pero no nuestros sueños, aspiraciones, motivaciones, esperanza y fe por construir un Chiapas mejor”.

En protesta porque desde el centro del país fue “impuesto” como candidato al gobierno del estado por dicha coalición el senador priísta con licencia, Roberto Albores Gleason, Ramírez Aguilar presentó su renuncia en días pasados a la dirigencia estatal del PVEM, pero el Comité Ejecutivo Nacional no la aceptó.

Al mismo tiempo, creó el llamado Movimiento por la dignidad y recorrió diversas regiones del estado para tratar de presionar con la finalidad de que fuera designado c andidato de la coalición Todos por Chiapas, formada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Nueva Alianza y el PVEM.

Al no conseguirlo, el 8 de este mes el PVEM solicitó su retiro de la coalición, junto con Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido, de registro estatal, pero de última hora, la dirigencia nacional del Verde pidió el retiro de tal solicitud, por lo que en su sesión extraordinaria del sábado pasado, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), aprobó que continúe la alianza PRI-PVEM-Panal.

Este lunes, Ramírez Aguilar divulgó una video grabación en la que afirmó que el Movimiento por la dignidad que encabeza “no pertenece a una sigla partidista”, tratando de deslindarse del PVEM.

Por nosotros, abundó, “quédense sólo con eso, una simple y sencilla sigla”, al tiempo de lamentar que desde “allá arriba” insistan en mantener la coalición Todos por Chiapas.

Por separado, interrogado sobre el tema, el dirigente estatal del PRI, Julián Nazar Morales afirmó que “nadie es dueño de nadie, menos de la voluntad de la militancia y de los simpatizantes; si la sociedad decide ir por un proyecto X o Z no hay quien la pueda inducir para que cambie”.