Los otros cinco

Luego de que Andrés Manuel López Obrador presentó a sus cinco coordinadores regionales, entre ellos Julio Scherer –que comprende al sureste y con ello a Chiapas-, Rabindranath Salazar, Bertha Luján, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, levantó ámpula la nominación de Ebrard porque aún no está esclarecido al cien lo de la ruta 12 del metro, en una investigación que supuestamente prosigue.

Igual los priistas que aparte de tener delegados del CEN en cada entidad se apuntaron con esas tareas y nombraron a Manlio Fabio Beltrones, Beatriz Paredes, René Juárez, Mariano González Zarur –encargado para el sureste-, todos éstos ex gobernadores, y Carolina Viggiano, esposa de otro ex gobernador, Rubén Moreira, quien es secretario de acción electoral del CEN del PRI.

¿Pero cuál será el papel de estos coordinadores por circunscripción?

Los de Morena ser caza mapaches, según AMLO ¿pero los del PRI?

A los priistas se supone son a los que deben cuidar los primeros, por lo que un trabajo de amplia cobertura –pues cada circunscripción comprende por lo menos seis entidades-, requerirá de mucho trabajo político que en el Sureste, por ejemplo, no lo hay.

En esta parte del país el PRI solo gobierna Campeche y Yucatán.