La ciudadanía requiere resultados, no discursos: Raciel López

Al clausurar los trabajos del curso “Reparación integral del daño y rehabilitación adecuada y proporcional de víctimas de violencia de género”, el Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar, expuso que es tiempo de generar cambios, porque la ciudadanía quiere resultados y está cansada de discursos.

“Podemos ser muy cálidos, pero si no tenemos la capacitación adecuada, estamos lejos de ofrecer un servicio oportuno, por eso es muy importante que se capaciten y se conviertan en replicadores de esta experiencia con sus compañeros”, abundó.

En este encuentro, estuvo acompañado de Agustín Herrera Fregoso de la Fundación Aguirre y del director general de Newman Institute, Óscar Rivas Lozano, y el psicólogo José Alberto Garza del Río.

El Fiscal General del Estado sostuvo que la vocación y el compromiso son valores que deben reflejarse en cada actividad realizada, como un hábito cotidiano, “porque la gente quiere realidades, quiere que se palpe el cambio en las instituciones”.

En este sentido, dio a conocer que durante su gestión al frente de la institución, se ha impulsado un ambicioso programa de capacitación que incluye cursos, talleres, diplomados, maestrías y doctorados, lo que ha fortalecido las capacidades de cada servidor público.

También expuso que deben promoverse aquellos programas que son efectivos y que están dando resultados a favor de la ciudadanía, entre los que enumeró el Alcoholímetro Preventivo, el Centro de Denuncia Fuerza Ciudadana y Vivir Seguros.

“En una primera etapa estamos llegando a más de 500 mil estudiantes, a través de una materia específica en prevención para que las niñas, niños y jóvenes formen parte de una nueva cultura y reproduzcan estos valores en sus hogares y con sus amigos”, indicó.

Abundó que luego de sufrir algún delito, sobre todo aquellos considerados de alto impacto, la víctima padece afectaciones que alteran su vida cotidiana, por lo que la Fiscalía debe acompañarla en todo el proceso de recuperación y reinserción social.

“Hoy tenemos la oportunidad de servir a nuestros semejantes, hagámoslo una realidad y seamos parte de una justicia verdadera, porque cuando uno ayuda a la gente es una satisfacción incomparable”, enfatizó.

Por su parte, la joven Yasmín Sierra de la Fiscalía de las Mujeres reconoció la trascendencia de estos trabajos y expresó que se debe continuar trabajando en este rubro sin descanso.

“Me gusta participar en estos cursos porque me ayudan a crecer y hoy aprendí que no todas las víctimas expresan los mismos síntomas, por lo que es importante entender cada caso en lo particular para ofrecer un mejor servicio”, afirmó.

Mientras que Guadalupe Coutiño de la Fiscalía de Distrito Fraylesca mencionó que “es muy importante la profesionalización de las y los servidores públicos que atienden a mujeres víctimas del delito, y es prioritario tener la sensibilidad para atenderlas con humanismo”.

Y el maestro Alejandro Álvarez del Centro de Denuncia Fuerza Ciudadana recordó que la prevención forma parte de los esfuerzos para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia en el estado de Chiapas.