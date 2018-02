Integra carpeta de investigación para 23 ex alcaldes municipales

José Ángel Gómez Sánchez – La Fiscalía General del Estado (FGE) se encuentra en proceso de integración de las carpetas de investigación de los 23 ex presidentes municipales denunciados por el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del Estado (OFSCE) para en su momento activar órdenes de aprehensión informó Raciel López Salazar, “y una vez concluido lo pondremos en consideración de los jueces correspondientes para que resuelvan el estatus de acuerdo a lo que nosotros e la Fiscalía estamos pretendiendo acreditar en los hechos algún desvío”.

El Fiscal General del Estado negó que sean acciones políticas, “que quede bien claro porque a veces mencionan en estos momentos es que son procesos políticos o sea nosotros no estamos calculando los tiempos electorales, estamos única y exclusivamente integrando nuestras carpetas de investigación. La Fiscalía no tiene una situación de persecución política. Persigue delincuentes, si alguien se aparta de la ley nosotros vamos a aplicar el estado de derecho”.

Por otra parte, Raciel López Salazar recordó que tras la detención en la Ciudad de México de José María Guizar Valencia, un grupo de funcionarios de la Fiscalía General del Estado continúan en la Ciudad de México trabajando en la Subprocuraduría de Delitos Federales y le han tomado declaraciones al Z43, “estamos investigando por los hechos que sucedieron aquí en Chiapas y nosotros tenemos mucha coordinación con la Procuraduría General de la República”.

El Fiscal aseguró que todo el que se aparte de la ley será investigado aún si éstos son servidores públicos o que pertenezcan a las fuerzas del orden, “hay una gran coordinación con la Procuraduría General de la República, sino con la Secretaria de la Marina, el Ejército Nacional y la Policía Federal y las situaciones concretas que tengan vínculos con delincuencia o con delitos federales, en ese marco que se denuncia un acto de corrupción de policías municipales, policías estatales y policías federales y si de acuerdo a nuestra investigación encontramos que hay elementos se les da competencia a las autoridades federales correspondientes”.

Respecto a María Gloria Gómez Sánchez presidenta de Oxchuc desaforada el domingo pasado por el Congreso del Estado, el Fiscal General del Estado, preciso que la instancia a su cargo tiene como función principal perseguir delitos y de actos que se presumen delictuosos, “tengo que hacer una aclaración muy pertinente, la Fiscalía tiene como función principal es perseguir delitos, perseguir actos que se presumen delictuosos y en este caso nosotros presentamos a través de la Fiscalía Indígena la solicitud de procedencia para efectos de retirar el fuero a la presidenta municipal”.

“Ahora toca el turno de demostrar jurídicamente conforme a derecho lo que corresponda, por los delitos que se le están atribuyendo”. Concluyó.