Iniciaran bloqueos por falta de reconstrucción por sismo

Juan Manuel Blanco/Quadratín Chiapas/Tapachula,Chis – En Oaxaca, comités de padres de familia de siete estados de la Republica que fueron afectados por los sismos del mes de septiembre, se reunirán para determinar si realizan un bloqueo a nivel nacional por la falta de apoyos a escuelas y viviendas impactadas por el terremoto Verónica de León Gutiérrez,presidenta del comité estatal de padres de familia, informó que el resolutivo de la sección siete es hacer una jornada de acciones con maestros y padres de familia porque han pasado cuatro meses y el gobierno no ha hecho nada en el tema de la reconstrucción de los planteles educativos.

“Ya pasaron cuatro meses y a nivel estatal, federal, no han activado, no han soltado el Fondo Nacional de Atención a Desastres (FONDEN), y ha existido un retraso total en todos los acuerdos, así que prácticamente no hay nada”.

De León Gutiérrez, destacó que en la entidad, tiene conocimiento que “muy pocas escuelas han sido atendidas, donde tiran la barda dañadas y ahí queda, ellos lo ven como una solución, pero no es así, además, realizan una reubicación, reinstalación, pero no se beneficia a nuestros hijos”.

Afirmó que son 2 mil 17 escuelas afectadas existen en Chiapas de las cuales la mayoría están con afectaciones y no se les ha hecho nada. Dio a conocer que a ínvitación de padres de familia de otros estados, entre ellos Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México, esto para tomar acciones en conjunto debido a la nula atención a viviendas afectadas, así como escuelas dañadas. Sostuvo que continuarán su lucha para que se inicie la reconstrucción de escuelas en la entidad, y no exista más retraso de las autoridades estatales, así como federales.