Exhorta Roberto Albores a redoblar el paso para dar más resultados a la gente

De gira por la región Sierra, el precandidato al Gobierno del Estado, Roberto Albores Gleason, se comprometió a fortalecer el trabajo hecho desde la diputación federal y la senaduría en beneficio de las familias de Chicomuselo y de la región.

“Es la hora de pensar en grande. Cuando hay política de resultados, cuando nos organizamos, siempre hay la posibilidad de avanzar y eso es lo que hemos hecho siempre como diputado federal y como senador, aquí he estado, he logrado caminos rurales para su municipio y para la Sierra. Hemos gestionado recursos en pavimentaciones, en servicios públicos, en proyectos productivos y hoy vengo a jugármela por ustedes”, afirmó.

Al visitar los municipios de Amatenango de la Frontera, Motozintla, Comalapa y Chicomuselo para solicitar el respaldo de las delegadas y los delegados, Albores Gleason, agradeció la confianza y la suma de esfuerzos que durante 9 años hicieron posible la mejora de las vías de comunicación, los apoyos a la salud y a la educación, así como el impulso al desarrollo económico de las familias.

En este sentido, llamó a tener altura de miras para hacer posible un proyecto más grande que busca cimentar la generación de empleos bien remunerados y trabajar en equipo con la iniciativa privada para aprovechar la capacidad de la gente y el potencial del estado.

Finalmente invitó a redoblar el paso para transformar los municipios y el estado. “Muchas regiones del país y del mundo están avanzando, le están ofreciendo mejores oportunidades de desarrollo a su gente, están progresando, y yo les pregunto aquí, ¿Qué nosotros no tenemos la capacidad de sobra para hacer un mejor Chicomuselo y un mejor Chiapas?”, motivó Albores Gleason ante las delegadas y delegados reunidos.