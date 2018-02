Evacúan Facultad de Medicina de la UNACH por supuesta bomba

Luis Ruiz/ASICh – Alarma provocó la tarde de este martes, una llamada anónima a la Dirección de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas, diciendo que había un artefacto explosivo.

La directora de la Facultad, , Ana María Flores García no perdió tiempo y pidió auxilio de un elemento de fuerza ciudadana, por lo que de inmediato se solicitó el apoyo a Seguridad Pública.

En tanto, las autoridades pidieron se evacuara el lugar, así como se acordonaron las oficinas de la Dirección de la Facultad, sita en calle central entre 9 y 10 Sur de Tuxtla Gutiérrez.

Al lugar donde había una supuesta bomba, llegaron elementos de protección civil municipal a bordo de la unidad PCAR-04, al mando Luis García Luna.

Se suspendieron las clases y esperaron que llegara el Ejército Mexicano, específicamente seis 6 elementos de la 7 Región Militar, con equipo de búsqueda de artefactos explosivos.

Al mando de este escuadrón llegó el sargento segundo de materiales de Guerra Ricardo Montiel Mollinedo, mismos que ingresaron a las instalaciones de la universidad. Hasta el momento de redactar la nota, ya no se supo si encontraron o no artefacto explosivo, pero más tarde la circulación vial volvió a normalizarse en la zona.