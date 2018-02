Estable mercado de valores mexicano, director de la BMV

Alejandro Alegría/Ciudad de México – A pesar de la volatilidad generada por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la reforma fiscal de Estados Unidos y el proceso electoral el mercado de valores mexicano se ha comportado bien, sostuvo José Oriol Bosch Par, director de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Durante el anuncio de los Delta Share, fondo de inversión cotizado (ETF, por sus siglas en inglés), el directivo dijo que en lo que va del año el monto de inversión en la Bolsa permanece plano o sin grandes cambios, pues es muy poco el tiempo para hacer una medición, aunque si reconoció impactos por la volatilidad.

Comentó que a pesar de la volatilidad en el mercado de valores por el TLCAN, las elecciones en México y los cambios en el régimen fiscal del país vecino del norte, los inversionistas han mostrado gran madurez.

Ante el inicio de la séptima ronda de negociaciones del TLCAN el próximo domingo en la Ciudad de México, no quiso adelantar sobre el comportamiento de la BMV, aunque acotó que el mercado de valores se mantiene en 50 mil puntos tras las seis reuniones ministeriales previas, lo cual es “una buena señal”.

Por otra parte, el grupo especializado en soluciones financieras Akaan presentó una nueva generación de ETFs que busca dar certidumbre a los inversionistas mexicanos al proteger su dinero de la volatilidad ocasionada por distintos eventos, como es el proceso electoral del país o la reforma fiscal estadunidense.

El presidente de Akaan, Fernando Quiroz, resaltó que estos nuevos instrumentos, que cotizan desde hace seis meses en la bolsa de Nueva York, administran su propio riesgo dependiendo de la volatilidad de los mercados y las condiciones de riesgos, pues navega desde la parte de renta fija a la parte de renta variable de manera automática, por lo que el inversionista se preocupa menos de cuando se debe cambiar de renta fija a renta variable.

En su oportunidad, Kent Callaham, CEO de Transamérica Latin America, abundó que el algoritmo de Delta Shares permiten tener mayor participación a las bolsas accionarias cuando la volatilidad es baja y cuando es alta ir hacia la renta fija que ofrecen los bonos de Tesoro estadunidense a cinco, además de ser accesible a todo tipo de inversionista, que incluso puede no saber mucho sobre el tema.

Quiroz también mencionó que este tipo de instrumentos serán de gran utilidad para los inversionistas que buscan tener operaciones en el extranjero, pues mientras no tienen que tributar el 35 por ciento de acuerdo con las medidas impuestas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el programa de retorno de capitales, sino sólo tributar 10 por ciento.

Detalló que esto se logra debido a que existe un intermediario bursátil, el cual a través de la plataforma de la BMV, el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), hace las operaciones con los ETFs, por lo que no tienen que tributar 25 por ciento más, a diferencia de las disposiciones del programa de retorno de capitales del extranjero y que además protege el capital contra variaciones del tipo de cambio. (La Jornada)