EPN debe cerrar filas con su gabinete ante violencia: AMLO

Colima – La ola desatada de violencia en el país amerita que el presidente de la república, Enrique Peña Nieto, llame a cerrar filas a su gabinete en seguridad para devolverle la tranquilidad a los mexicanos, demandó Andrés Manuel López Obrador.

Desde Colima, uno de los estados más golpeados por el crimen organizado en los últimos años, el precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia consideró que el problema de la inseguridad en el país debe ser atendido personalmente por el jefe del ejecutivo federal.

Tenemos que enfrentar el flagelo de la violencia que está incontrolable en el país y yo comentaba ayer que el presidente tiene que asumir su responsabilidad y no desatenderse, no delegar la atención a el problema de la inseguridad a los funcionarios, que llame a cerrar filas a todo el gabinete de seguridad, que no vaya a recibir el premio Honoris Causa el secretario de la Defensa a Chiapas”, manifestó.

López Obrador expresó lo anterior al preguntarle su opinión acerca del homicidio cometido en agravio de Maximino Montiel Peña, tío del presidente Peña Nieto, así como el crimen del precandidato del PRI a la alcaldía de Cuautitlán Izcalli, Francisco Rojas San Román.

En entrevista con los medios de comunicación, consideró que existe una grave descomposición social en el país porque en la actualidad ya no se respeta ni la vida de los sacerdotes y, más aún, previo a esclarecer la autoría material de los homicidas, se criminaliza a las víctimas.

Inmediatamente después de que encuentran asesinados a los sacerdotes empiezan a vincularnos con la delincuencia, independientemente de su actividad que hayan hecho, estamos hablando de seres humanos, ya cuando se llega a esos extremos de no respetar a un sacerdote, ya son síntomas de mucha descomposición social, sí hay que atender este asunto con urgencia”, consideró López Obrador.

Agregó que es cuestionable ante la ley la forma en la que se dio a conocer la foto donde uno de los sacerdotes aparece con un arma de grueso calibre en las manos porque lo que se tiene que hacer prioritariamente es investigar quién los privó de la vida.

Al reiterar ante militantes de Morena en la capital de Colima que acabará con la corrupción en el país, López Obrador se comprometió a que “antes de que finalice el próximo sexenio” ya no habrá ese cáncer que tanto daño hace a los mexicanos porque “el presidente será un ejemplo de rectitud”.

Vamos acabar con la corrupción, me canso ganso. No en seis años, en menos, que acabamos con la corrupción”, dijo.

YA SOY FRESA O HASTA FIFÍ: AMLO A SOLÁ

Al preguntarle respecto a que el publicista Antonio Solá, quien en 2006 lo ubicó como “un peligro para México”, ya cambió de opinión hacia su persona y dice que puede ser el presidente de México, López Obrador dijo que es como el mundo al revés.

Pero que como son tiempos electorales, hay que procurar tomar algunos hechos con sentido del humor.

Sobre todo, porque para unos “soy sectario o un peligro para México”; en tanto que, para otros, ya me volví fresa, fifí o ñoño”.

Ya voy a empezar a hacer así: amor y paz, sonríe que vamos a ganar, yo también me tomo mi AMLODIPINO, AMLO a Los Pinos” bromeó al tiempo que acompañó su dicho con los brazos extendidos.

Incluso dijo que “no le molesta” que le digan AndrésManuelovich. (Excélsior)