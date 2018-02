Encuentran proteína potencialmente vinculada con infertilidad humana

Washington – Investigadores estadunidenses identificaron una proteína en los óvulos de ratón que es crucial para la fertilidad, lo que brinda una nueva pista de la razón de la infertilidad femenina dado que los humanos tienen la misma proteína.

En un estudio publicado en la revista Developmental Cell, científicos de la Universidad de California-San Diego encontraron que los óvulos de ratón que carecen de la proteína L2 no pueden ser fertilizados por los espermatozoides.

Heidi Cook-Andersen, autora principal del artículo que trabaja con parejas que enfrentan infertilidad, dijo que es “frustrante para muchas de ellas, no tenemos ni idea de por qué les cuesta trabajo concebir. Todas las pruebas salen normales”.

“Por eso nos emociona tanto este estudio. Es otra pista”, dijo Cook-Andersen.

El estudio muestra que la proteína L2 desempeña en las células la función de desactivar la expresión genética cuando ya no se necesitan las proteínas codificadas por el ARN mensajero.

Para determinar el efecto de la falta de L2 en la infertilidad, el equipo de Cook-Andersen juntó 20 ratones fértiles macho con 10 hembras sin L2 en el óvulo y 10 normales.

Después vigilaron los grupos durante seis meses. Los ratones normales se reprodujeron con normalidad pero los ratones sin L2 en el óvulo no tuvieron ni una sola cría.

El equipo descubrió que los óvulos sin L2 no pueden desactivar la transcripción global, un proceso que normalmente ocurre en la etapa final del crecimiento del óvulo. Es decir, los óvulos sin L2 siguieron convirtiendo genes en ARN mensajero y siguieron produciendo proteínas.

En el futuro, el equipo planea determinar si la proteína L2 desempeña un papel en la infertilidad humana. Actualmente se desconocen las causas subyacentes del 15 por ciento de los casos de infertilidad humana. (Fuente/La Jornada)