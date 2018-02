En México, casi cinco millones de analfabetas: Graue

Ciudad de México – En la llamada “era del conocimiento” que vive actualmente el mundo, casi cinco millones de mexicanos son analfabetas y en el último año, uno de cada dos habitantes del país no fue capaz o no quiso leer un libro, informó hoy el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers.

Al inaugurar la 39 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (FILPM), Graue evocó la figura de Justo Sierra, quien nació hace 170 años, en 1848. “Fue un hombre de amplia cultura y brilló al enseñar como maestro, reformar como legislador, sobresalir como escritor, impartir justicia como ministro y crear instituciones como funcionario”.

Dijo que en sus facetas como legislador y funcionario, la universidad le debe su fundación como Universidad Nacional y todo lo que haya implicado en los últimos 108 años. Por esos y otros méritos, la Universidad de La Habana nombró en 1948 a don Justo Sierra “Maestro de América”. “Estamos celebrando 70 años de esa designación”, subrayó.

Recordó que en 1888 publicó un libro de historia para educación básica, y fue eje central de la educación en todas las escuelas públicas, desde su aparición hasta los primeros años del siglo XX. De ese texto, Graue retomó una frase textual: “Los pueblos más civilizados son aquellos en los que hay más escuelas y más niños que aceptan leer y escribir”.

En tono enfático, el rector repitió: “Más y mejores escuelas, más niños y más jóvenes, más conocimiento y más lectura. Parecen ser las palabras que constantemente regresan a nuestro quehacer en la UNAM”, palabras vigentes con las que hoy inauguró la FILPM, que estará vigente hasta el 5 de marzo.

“Sabemos muy bien que nuestro país lee poco y que los jóvenes, de alguna forma, leen mal. Aunque numéricamente el analfabetismo se ha reducido en México, las cifras siguen siendo preocupantes. Hace 50 años el número de mexicanos mayores de 15 años que no sabía leer rondaba los seis millones; hoy, la cifra alcanza casi cinco millones”, reiteró.

En el mismo acto, la secretaria de Cultura federal, María Cristina García Cepeda, destacó que la dependencia a su cargo camina de la mano con la UNAM, y ejemplificó al informar sobre un convenio firmado para hermanar ciencia y cultura. Con diversas instituciones, dijo, coordina un programa nacional para formar lectores que vean en el libro un bien cultural.

Señaló que “libro y lectura son fortalezas para la vida”, por eso ponderó la Red Nacional de Bibliotecas de México, la más extensa de América Latina, que cubre 93 por ciento de los municipios del país, y celebró a las librerías Educal y a las Salas de Lectura que se hallan en todo el territorio nacional, sembrando la semilla de la lectura en todos los niños.

Sobre el libro, dijo que cruza fronteras, pone a prueba la realidad cuando la ficción y el conocimiento la interpretan. En su discurso, la funcionaria citó a Carlos Fuentes, quien hizo de la imaginación el universo de su literatura. “Ese autor expresó que cada lector crea su propio libro traduciendo el acto finito de escribir en el acto infinito de leer”.

En tanto, el gobernador de Campeche, entidad invitada especial de la 39 FILPM, Alejandro Moreno Cárdenas, comentó que la entidad que gobierna es tierra de letras, de cultura, de arte y sobre todo, de mexicanidad. “Por eso el rostro de Campeche es también el rostro de México; las letras de Campeche son las letras de nuestra nación”, exaltó.

Don Justo Sierra fue un campechano y un mexicano ejemplar, acotó el mandatario estatal.

Luego de los tres discursos, el rector Graue Wiechers hizo la declaratoria oficial del encuentro librero que este año tiene planeadas alrededor de 870 actividades, entre presentaciones editoriales, conferencias y una programación infantil.