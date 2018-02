En aPRIetos

Hay declaraciones que no abonan, ya no a la imagen sino al proyecto.

Eso sucede con las declaraciones de Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, en su afán nulo de minimizar la presencia real de Morena y su virtual candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador.

Pero llama más la atención que, el candidato de su partido a la presidencia no use esos términos de confrontación y él sí, en una como insinuación a que José Antonio Meade sino incendiario, sea más llamativo al menos para los medios de comunicación en su discurso ya no político, sino ese, precisamente, el de confrontación.

Sorprende porque en número, por estados y municipios gobernados, su partido gobierna al mayor número de mexicanos en el país, que son los que reclaman a la vez como los demás, que la política mexicana es pobre en calidad, y en consecuencia en resultados.

¿Qué con que sean prietos o morenos?

Absurdo, porque es de lo de menos ante la idea de las mayorías de que el PRI es sinónimo de corrupción, y eso en redes, en medios, en la voz populi.

Es clara la falta de oficio político en el dirigente, tan así que en ninguna entidad, ni siquiera en las estructuras inmediatas de su partido, en los legislativos, ni los gobernadores que ganaron con esas siglas, le hicieron segunda.