De lo turbio

En aras de imponerse, de lograr una candidatura, desde alcaldes y hasta la gubernatura, en la entidad los aspirantes no han respetado normas, leyes, ética, y se unen o desencuentran en semanas, en algo que no es coincidente con un acuerdo político social y sí solo de grupos.

Porque eso es lo que se ve más que un asunto de partidos, en los que las propuestas y convicciones partidistas y sociopolíticas, deberían ser las protagonistas y no, en este caso los son los personajes, derivados de una contienda manchada ya por la especulación, el exhibicionismo, la más pobre cultura política.

O sea que aun hablen de lo contrario son parte de los mismo.

Lo mismo que se va a imponer, pues llegar vía compromisos hemos visto que se impone a los votos, y entonces los intereses ciudadanos pasan a segundo término, que es lo que tiene muchos sexenios y trienios, ha reclamado no solo el pueblo de Chiapas, sino también todos los mexicanos.

Esto es que, cómo es posible que en medio siglo de “por buen camino” de que ha hablado y habla cada gobierno, los índices de pobreza y marginación, desarrollo social y humano sigan igual en la medida proporcional en nuestra entidad.

La verdad no hay otra respuesta más que corrupción e incapacidad.