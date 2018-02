Con valor de mujer

La fachada democrática de los partidos políticos en el proceso electoral

El manoseo de la democracia paritaria a todo lo que da en el desarrollo del proceso electoral 2018. Los partidos, dícese de los grandes, (PRI, PVEM) y la chiquillada (PANAL, MOVER A CHIAPAS Y PCHU), aun no se ponen de acuerdo para el proceso de selección de aspirantes y acordar, como y quien será el ungido/a como candidato/a a la gubernatura. En Chiapas como nunca antes registrado, está en juego ¿la democracia? ¿el control de las miserias? ¿la administración de la pobreza? ¿El control de la muchedumbre? O las plazas del narcotráfico. ¿Que? Muchas situaciones en juego, menos el bienestar de la ciudadanía, menos su porvenir. Inmersos en esas disputas, el pueblo chiapaneco, habrá de decidir, “por ya sabrá quien.”

Como siempre Morena y sus seguidores, disciplinados, con su candidato designado al gobierno de Chiapas cumplen en un alto porcentaje además con la integración de las planillas en ayuntamientos y diputaciones locales, se sigue la coalición “Chiapas al Frente”, no así la coalición, que si bien no designa al candidato/a tiene un avance importante. En la coalición “Todos por Chiapas” que solo presente 10 de 24 distritos electorales. Y se declaro en esta su improcedencia.

Mientras, el tiempo apremia y el cronograma del OPLE se agota, ante una de la coalición que en discordia se empecina, agudiza y se entrampa, ahora, con las designaciones de las personas a cargos de ayuntamientos y diputaciones locales.

Mientras eso ocurre, la ciudadanía, ya de por si, poco creyente en esos partidos, y de sus dirigentes, como muchedumbre y de acuerdo a sus compromisos de conciencias, acuden un día si y otro también a las concentraciones que, bajo el candente sol, se dan citas para aplaudir, y acuerpar un día si y otro también a los verdes, rojos o morados.

¿Es la falta de dialogo?, o la imposibilidad de llegar a acuerdos en la pretensión de querer carro completo para las diputaciones locales y ayuntamientos. Es todo por el control de las masas. La cordura es la ausencia en las negociaciones mudas de los partidos políticos que integran la coalición “Todos por Chiapas” integrados por los institutos políticos; partido Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, Podemos Mover a Chiapas, y Unidos por Chiapas, llevo al Instituto de Elecciones de Participación Ciudadana (IECP) a declarar la improcedencia de dicha coalición al no cumplir con el mínimo porcentaje de postulaciones coincidentes en las candidaturas coaligadas. De los 24 distritos electorales en Chiapas, solo en 10 había candidaturas coaligadas, en el resto el IEPC detecto inconsistencia, donde le PRI y PVEM, por ejemplo, mostraron candidaturas separadas, lo mismo el resto de los partidos políticos, lo que llevo al Órgano electoral a declarar improcedente dichas propuestas coaligadas.

El presente proceso electoral de Chiapas, su concurrencia la hace atractiva y única en la historia de la entidad, donde se elegirán gobernador/a, se renovaran los 122 ayuntamiento y los 40 diputaciones locales en 24 distritos donde competirán por votación, es decir, de mayoría relativa, mientras que los de representación proporcional (pluris) están pendientes, pues se eligen por dedazo, pero se designan al fina de las elecciones para designar los espacios correspondientes de acuerdo a su votación.

De acuerdo con la Directora Jurídica del IEPC Dra. María Magdalena Vila Domínguez, y de acuerdo con la información oficial emitida por e OPLE, la coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos políticos Partido del Trabajo, Partido Encuentro Social y MORENA, presentó el proyecto la participación conjunta en 22 de 24 distritos electorales uninominales, y 120 de 122 ayuntamientos para el periodo constitucional 2018-2021, por lo que el IEPC aprobó parcialmente dicha coalición.

Lo mismo en la coalición “Por Chiapas al Frente” presentada por el Partido Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, presentaron candidaturas en la totalidad de los distritos electorales, no obstante, de manera parcial presento 83 de los 122 municipios.

En lo que respecta a la coalición “todos por Chiapas” digamos el dolor de cabeza no solo del IEPC, sino para la sociedad chiapaneca que observar los movimientos de ajedrez que realizan los partidos políticos para ganar ganar, y no conceder a sus rivales los cotos de poder.

Esa indefinición de los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde ecologista de México, Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido, orillo a la autoridad electoral a determinar la improcedencia del convenio de Coalición parcial para diputaciones locales y al igual que para los ayuntamientos. De tal suerte que les fue declarado improcedente el registro de sus candidaturas, derivada de las inconsistencias en dichas solicitudes, observadas por la autoridad electoral “al no haber cumplido dentro del plazo otorgado para ello, con los requerimientos hechos por la autoridad electoral al detectar diversas inconsistencias en la solicitud de registro de coalición” reza el comunicado oficial.

De acuerdo con las declaraciones de la directora jurídica, las coaliciones tienen hasta el 19 de febrero, o sea, hasta el lunes para designar de común acuerdo al candidato/a por la coalición, o candidaturas comunes de no ser así, tendrán que competir representando a su partido, y la coalición se rompe en ese caso.