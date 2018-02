Con resultados relanzan diálogo Chenalhó-Chalchihuitán

Con el compromiso de seguir abonando al sostenimiento de la paz, privilegiando el diálogo para alcanzar una solución definitiva al diferendo entre Chalchihuitán y Chenalhó, los presidentes municipales Martín Gómez Pérez y Rosa Pérez Pérez, acompañados de autoridades comunales, se reunieron con funcionarios federales y estatales, donde acordaron crear las condiciones necesarias que permitan a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, realizar estudios de campo en la zona de conflicto, en común acuerdo con las comunidades.

Además de dicho acuerdo, celebrado en el marco de una reunión con el Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda y el Titular de la Unidad para la Atención de Organizaciones Sociales de la Secretaría de Gobernación, Francisco Yañez Centeno y Cabrera, los presidentes municipales acordaron también que se refuercen las condiciones de seguridad, con el respaldo del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a fin de que las familias de comunidades vecinas no sientan temor.

En nombre del Gobernador Manuel Velasco Coello, el Secretario General de Gobierno destacó la importancia de los acuerdos alcanzados, ya que con ellos se están sentando las bases para una solución de fondo al diferendo entre Chalchihuitán y Chenalhó, que durante muchos años dividió a las familias de ambos municipios y que ahora abre la posibilidad de reconciliar a estos dos pueblos hermanos.

En este sentido, Gómez Aranda convocó a las autoridades constitucionales y de los bienes comunales de ambos municipios para que a partir de ahora trabajen unidos, con mente y corazón abierto, a fin de resolver sus diferencias y dar paso a una nueva etapa de desarrollo, donde puedan enfrentar, con el respaldo de las instancias gubernamentales, el verdadero enemigo a vencer, que es la pobreza y la falta de oportunidades.

Por su parte, Francisco Yañez Centeno subrayó la necesidad de trabajar -al mismo tiempo que la mesa de atención jurídica, de seguridad y de ayuda alimentaria, de salud y abrigo-, en el diseño de un programa de desarrollo regional, a través del cual las familias de ambos municipios puedan acceder a programas institucionales de combate a la pobreza, sobre todo en materia social, de apoyo al campo, proyectos productivos, desarrollo forestal, por mencionar algunos, por lo que llamó a las autoridades municipales y comunales a sumarse a estos trabajos.

El funcionario federal aseguró que no hay problema, por difícil que este sea, que no pueda resolverse si hay la voluntad de ambas partes, en donde se busca que nadie pierda, por el contrario, que los acuerdos sean para que todos ganen y haya paz entre ambos municipios.

Al hacer uso de la palabra, el comandante de la 31ª Zona Militar, General Ernesto José Zapata Pérez, reiteró el compromiso de las fuerzas armadas de brindar la seguridad a todos los habitantes de ambos municipios, con pleno respeto a sus derechos humanos y detalló que en común acuerdo con las comunidades, se podrá ampliar los recorridos preventivos, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Finalmente, el Subsecretario de Seguridad Pública, Ernesto Molina Ramos, informó que en atención de la solicitud de Chalchihuitán de reforzar las acciones de prevención y los puntos de inspección estratégicos, este viernes se pondrá en marcha una Base de Operaciones Mixtas en la cabecera municipal, con el apoyo del Ejército Mexicano, en tanto que en Chenalhó, previo acuerdo con las comunidades, se extenderán los recorridos por la zona de conflicto.

En esta reunión estuvo presente el Delegado en Chiapas de la Secretaría de Gobernación, Antonio Villanueva Escalera; el representante de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, Eduardo Arvisu; el Delegado de la Procuraduría Agraria, Ezequiel Orduña Morga; el Subsecretario de Gobierno y Derechos Humanos, Jorge Utrilla Robles; el Coordinar de Subsecretarios Regionales, Gustavo Moscoso Zenteno y el Coordinador de Asesores, Manuel Pano Becerra.

Por parte de las autoridades comunales, asistió el presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Chalchihuitán, Nicolás Pérez Girón y el Secretario Ejecutivo del Consejo municipal de Seguridad Pública, Nicodemo Aguilar Sánchez; por el Comisariado de Bienes Comunales de Chenalhó estuvieron presentes: David Pérez Arias, Fernando Gómez Hernández, Mariano Arias Pérez y José Pérez Ruiz.