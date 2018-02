Claudio X. González pidió a Peña evitar triunfo de Morena: AMLO

Ciudad de México – El precandidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, denunció que el empresario Claudio X González, fue a pedirle a Enrique Peña Nieto, a Los Pinos, “que se aplicara a fondo en contra de nosotros, en contra mía, con lo mismo de 2006, que era yo un peligro para México”.

Reveló que “lo chistoso” fue el comentario que hizo Peña Nieto a un amigo ­–quien a su vez se lo contó a López Obrador-. “Palabras más, palabras menos: ‘mira éstos, vinieron a pedirme que yo evitara que Andrés Manuel ganara la Presidencia. Me acusan de ratero, de corrupto, en su asociación, y ahora quieren que yo me robe la elección presidencial’.

No cabe duda que son siniestros”.

En un video a través de Facebook, el precandidato presidencial recordó que el hijo de Claudio X. González tiene una asociación para combatir la corrupción. “Son de esas cosas kafkianas”, sostuvo.

López Obrador aseguró que coincide con lo que habría dicho Peña Nieto. “Es lamentable que estos personajes estén conspirando en contra de la democracia en el país. Ojalá cambien de modo de parecer, porque hasta las piedras cambian de modo de parecer, y dejen que el pueblo elija libremente al próximo Presidente de la República”.

Además, añadió, “no lo van a poder evitar, vamos a ganar la Presidencia de la República”.

El precandidato presidencial recordó que Claudio X González actuó, entre otros, con Vicente Fox para cometer el fraude electoral y “miren en qué situación está el país”.

Señaló que la anécdota “es de risa, pero al mismo tiempo muy serio, porque el señor Claudio X. González está empeñado en hacer la guerra sucia en contra de nosotros”. (Fuente/La Jornada)