Aún sin los tres partidos, PRI irá en alianza en Chiapas

Elio Henríquez/La Jornada l El Partido Revolucionario Institucional (PRI), seguirá en la coalición Todos por Chiapas, a pesar de la solicitud de separarse que presentaron los partidos Verde Ecologista de México (PVEM), Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unidos, informó el dirigente estatal del tricolor, Julián Nazar Morales.

En rueda de prensa agregó que “no se rompe la alianza, se salen ellos, pero para romperse tendríamos que estar afuera también nosotros y el PRI no rompe alianzas; mantendremos la alianza registrada en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC)”. Aclaro que la decisión del PVEM puede modificar la distribución de diputaciones federales y las senadurías, y tampoco iríamos ni a diputaciones locales ni a presidencias municipales.

El PVEM, Chiapas Unidos y Podemos Mover a Chiapas, estos dos de registro estatal, entregaron el domingo al IEPC, una solicitud para retirarse de la coalición Todos por Chiapas, integrada además por el PRI y Nueva Alianza (Panal).

Nazar Morales aseguró que su partido cumplió en tiempo y forma con lo establecido por el órgano electoral para elegir a su propio candidato, Roberto Albores Gleason, quien fue designado su abanderado oficial el viernes pasado mediante una convención de delegados.

Sostuvo que para evitar ser “sorprendido” por los otros partidos de la coalición, el PRI optó desde el principio “por esa ruta”, al tiempo que cuestionó que el tricolor haya cedido al PVEM la candidatura al Gobierno de Chiapas en 2012, y que ahora no reciba el mismo apoyo.

El dirigente priísta se refirió también a la pretensión del PVEM, Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido de construir una candidatura común al gobierno estatal y señaló su partido presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso de inconstitucionalidad porque en la legislación local no está normada esa figura.

“Se pueden hacer candidaturas comunes para las presidencias municipales y diputaciones locales pero no para gubernatura porque no fue legislado”, afirmó Nazar Morales.