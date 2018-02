Anulan coalición del PRI para diputados locales en Chiapas

Dijo que se mantiene vigente la coalición para el gobierno de Chiapas

Elio Henríquez/La Jornada l Debido a que no cumplieron con los requisitos exigidos para darle validez al acuerdo, los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza (Panal), Chiapas Unidos y Podemos Mover a Chiapas contenderán solos para las 24 diputaciones locales, informó el presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Oswaldo Chacón Rojas.

Agregó que debido al incumplimiento de los acuerdos suscritos, el IEPC declaró improcedente la Coalición Todos por Chiapas —formada por los partidos mencionados— para los 24 distritos electorales.

Sostuvo que “no había uniformidad, básicamente en el número de distritos en los cuales iban a contender” y añadió que estos partidos presentaron una solicitud de registro de Coalición sólo para las diputaciones, no para las alcaldías.

En entrevista, aclaró que se mantiene vigente la coalición para el gobierno de Chiapas, aunque sigue pendiente el método para la selección del candidato, pues no se han puesto de acuerdo.

Chacón Rojas dijo que los partidos tienen hasta el 21 de marzo para ponerse de acuerdo en el método de selección del abanderado, ya que es entre esa fecha y el 23 del mismo mes, en que se realizará el registro de candidatos a la gubernatura.

También dijo que la Coalición parcial Juntos Haremos Historia conformadas por Morena, Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social fueron avaladas para diputaciones y ayuntamientos y lo mismo sucedió con la alianza Por Chiapas al Frente integradas por el Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano.

Mauricio Mendoza Castañeda, representante del PVEM, afirmó será impugnada la determinación del IEPC ante el Tribunal Electoral local, pues el órgano electoral “se excedió de legalista al rechazar el registro, a pesar de que todos los partidos coincidimos en un 100 por ciento, excepto en los distritos electorales de Palenque y Pichucalco, lo que en cuestión de horas pudimos haber resuelto”.

Cuando se tiene el 99 por ciento de requisitos cumplidos, “como fue nuestro caso, se otorga el registro, pero a nivel de tribunales haremos valer nuestros derechos políticos y de asociación”, aseveró.