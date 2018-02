“Ángel con Diabluras”

Como en cada proceso electoral el INE entregó la lista nominal de electores a los representantes de partidos políticos para que éstos la analicen, hagan las observaciones y reclamaciones pertinentes respecto a fallas e inconsistencias que pudieran encontrar.

El Presidente de la Comisión de Vigilancia del Registro Federal de Electores del INE, Guillermo Barrientos Gómez, hizo la entrega de los documentos.

La lista nominal con corte al 31 de enero del 2018, contiene los datos de todos aquellos ciudadanos que solicitaron su inscripción al Padrón y cuentan ya con su credencial para votar con fotografía vigente.

La información entregada, es clasificada como confidencial ya que incluye datos personales de las y los ciudadanos, por lo que deberá ser utilizada exclusivamente para la revisión del Padrón Electoral y las lista nominal, sin poder darla o destinarla ya que es estrictamente confidencial y no podrá comunicarse o darse a conocer.

Ahora los representantes de cada partido político se darán a la tarea de analizarla con el propósito de hallar duplicados, inclusiones o exclusiones indebidas, para realizar sus observaciones ante el Consejo Local y una vez depurada, pase a aprobación del Consejo General del INE.

En tema diferente el director general de Petróleos Mexicanos, Carlos Treviño Medina, aseguró que la transformación digital de la empresa está en marcha para generar ahorros y hacerla más eficiente, competitiva y rentable.

Al dirigir un mensaje durante la inauguración del primer foro tecnológico “Pemex Drive Oil & Gas”, puntualizó que la era digital es una realidad en Pemex, donde el uso de tecnología de vanguardia permitirá mejoras operativas y elevará la productividad en toda la cadena de valor de la empresa.

Bajo los retos que conlleva el nuevo modelo energético en México, la transformación digital constituye una herramienta fundamental para lograr un cambio hacia la modernidad.

Aciertos en el CONALEP: Un equipo de robótica del plantel del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica viajará en el mes de abril a los Estados Unidos de Norteamérica para competir en un evento mundial.

La cita será en Louis Ville Kentucky en el concurso mundial de robótica y los muchachos darán la pelea para traerse los primeros lugares de la competencia internacional.

Los cinco integrantes de este equipo obtuvieron el primer lugar de la zona sur sureste en el torneo pre nacional Vex Reeduca realizado en Tapachula, el docente Miguel Echeverría Caballero, encargado del proyecto de robótica del plantel Tuxtla del Conalep, “Esto debido a que hemos ganado el torneo regional del sureste en Tapachula el pasado viernes 23 de febrero, es el cuarto año consecutivo que logramos el pase al mundial”.

El doctor Mariano Rosales Zuarth, Director General del Conalep, “A los padres de familia, invitarlos a que inviertan en sus hijos en su educación a que nos den la oportunidad de poder educar a sus hijos en el Conalep aquí vemos el reconocimiento que nos traen”.

Por cierto que la Dirección General del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica firmó un convenio de beneficios adicionales con el Sindicato de Trabajadores del Conalep Chiapas.

Los sindicalizados del Conalep cuentan ahora con 24 prestaciones entre económicas y sociales y una semana más de vacaciones para que las tomen en el periodo decembrino dijo Carlos Tirzo Oslos, Secretario General del SUTCONALEP, “Los logros que se alcanzan es un fondo de ahorro del dos por ciento por trabajador del cual el dos por ciento aporta el trabajador y el otro dos por ciento por parte de la autoridad que al sumarlo al año sacando un promedio de ocho mil pesos salario vienen siendo 160 pesos que pone el trabajador y 160 pesos y 160 pesos que pone la autoridad que el año viene alrededor de tres mil 800 pesos van a recibir los trabajadores”.

El Director General del Conalep, agradeció el apoyo de los delegados sindicales, “Porque sin duda en esta gran confianza y gran labor y decirle que a nombre de los docentes, alumnos y administrativos estamos muy agradecidos también con ustedes por los esfuerzos cuando el personal se ha requerido que se queden más tiempo se han quedado a trabajar y estos son los resultados, que se reflejan en nuestras calificaciones, se reflejan en los exámenes vuelvo a resaltar lo de la prueba planea que Chiapas sacó primer lugar nacional en matemáticas y eso para nosotros es algo muy importante”.

Dicen que desde ayer tienen las renuncias en casa de gobierno de Jorge Luis Llaven Abarca y de Jorge Alberto Betancourt Esponda, yo digo que están desde noviembre del año pasado. Ambos irán como candidatos a diputados federales.

Yo digo que al menos la de Betancourt no será esta semana porque hoy miércoles tiene agenda con los chicos de la prensa en su acostumbrada conferencia de prensa de los miércoles en sus oficinas centrales de la SOPYC y del de Suchiapa tendrá un día difícil para controlar a los cioacistas que quieren bloquear diversas carreteras para que sigan delinquiendo.

Don Juan Carlos Gómez Aranda volverá a tener trabajo para garantizar el libre tránsito de la mayoría de los chiapanecos que se rompen la madre trabajando y no como algunos holgazanes que alguien les prometió toda clase de apoyos por una cuestión electoral y ahora estos quieren poner en caos a los chiapanecos.

Me extraña que los aguerridos chiapacorceños reciban a los de la CIOAC como héroes y no les exijan que cada quién con sus demandas pero que no se pasen de roscas y permitan el libre tránsito.

