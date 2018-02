“Ángel con Diabluras”

La Séptima Región Militar y la sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y otras autoridades van a izar la bandera a toda asta en conmemoración de un aniversario más.

A las ocho de la mañana izaran el lábaro patrio y a las diez realizaran los protocolos por el CXCVII Aniversario de la Bandera Mexicana en el monumento a los Niños Héroes de Chapultepec.

Manlio Fabio Beltrones, Beatriz Paredes Rangel, Carolina Viggiano, Mariano González Zarur y René Juárez están de lleno en la campaña del candidato del PRI-PVEM-PANAL, José Antonio Meade Kuribreña.

La madrina de Ezequiel Orduña Morgan, doña Beti coordinará los trabajos en la tercera circunscripción que abarca los estados de Chiapas, Oaxaca, Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Veracruz.

Creo que la llegada de la ex embajadora de México en Brasil, le dará oxígeno puro a las aspiraciones del cheque para competir por la silla china y repetir como candidato a la presidencia de Tapachula.

Aunque en el Verde quieren que el candidato sea el actual diputado federal por Huixtla, Adolfo Zamora Morlet, el Cheque es garantía de triunfo y eso lo debe analizar bien José Antonio Meade, Enrique Ochoa, Beatriz Paredes, Luis Miranda Nava y Julián Nazar Morales.

Manlio Fabio tiene la responsabilidad de coordinar la campaña en la primera circunscripción que la conforman los estados de Baja California Sur, Baja California, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora.

Don Pepe también sumó a Miguel Ángel Osorio Chong, el hidalguense coordinará los trabajos de los aspirantes del tricolor al senado.

El ex secretario de gobernación estará en la lista plurinominal al senado y el sonorense en la de diputados federales, a la Cámara Baja también llegará Emilio Gamboa Patrón.

La Coalición “Todos por México” tiene ahora gallos que saben jugar y muy bien el asunto de la polaca, así que mientras MORENA cacha basura, el tricolor, tucán y la palomita se llevan políticos triples “A”, de 5 estrellas.

Se han dicho muchas cosas sobre la solicitud de seis partidos de ir bajo la figura de “Candidatura Común” a gobernador que es ilegal, que si se pueden que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dará la razón al PRI.

Lo cierto es que este sábado sesionará el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y ahí el árbitro electoral local dará a conocer su decisión sobre este tema que mantiene la atención de miles de personas no sólo de Chiapas sino de otras entidades especialmente de la Ciudad de México.

Encabezados por el Consejero presidente del IEPC, Carlos Oswaldo Chacón Rojas los integrantes del OPLE local decidirán si aprueban o no la solicitud de los partidos políticos de participar en la contienda a gobernador con la figura de “Candidatura Común”.

Si el IEPC aprueba la salida (de seis de los nueve partidos políticos) de su respectiva coalición deberán ir en la figura de “Candidatura Común” pero si los Consejeros Electorales determinan que es improcedente la petición, a los representantes del PAN, PRD, MC, PCHU, Podemos Mover a Chiapas nada más tendrán de dos sopas; seguir coaligados, realizar los trámites correctos para salirse de sus coaliciones, pero quedaran impedidos de realizar alianza alguna.

Para volverse loco un oficio girado por el Secretario Municipal de Tumbalá, Domingo Mayo jugó al pitoniso y solicitó a docentes, directores y jefes de supervisión suspender clases ante un sismo que se registraría el jueves 22 de febrero.

Estamos en Alerta Roja dijo. Lo triste es que nadie le refuto ni aclaro al funcionario que los sismos no se pueden predecir, y con tal de no trabajar nadie desmintió al irresponsable servidor público municipal. y ahora somos el hazme reír de mucha gente.

Va una anécdota del entrañable y buen amigo José Figueroa autor de Café Avenida.

Dicen que en los años ochentas ocurrió un temblor con epicentro en Jiquipilas, y el gobernador de aquel entonces pidió a su particular que llamara al presidente de la tierra del (Flaco de Oro) para que le rindiera el parte de novedades.

“Señor presidente municipal pide el gobernador un reporte lo más pronto posible de los daños causados por el movimiento telúrico y dónde fue el epicentro, espero su llamada cuando tenga usted los datos solicitados” dicen que dijo el representante del Ejecutivo.

El edil no le dio chance de cortar la conversación y soltó “Ahorita mismo le informo mi jefe: A Epicentro lo tenemos preso en la cárcel municipal por borracho y escandaloso y Telúrico abandonó a su mujer y se fue con una su queridona, está usted servido mi jefe”.

Se comprende que en aquella época había mucho desconocimiento de las palabras telúrico y epicentro pero ahora con tanta información el que un funcionario municipal se orine fuera de la bacinica y se embarre no tiene perdón.

El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos nombró a Armando David Palacios Hernández como director general de Pemex Logística y a David Ruelas Rodríguez como director corporativo de Finanza. Mientras que a José Salvador de la Mora Real lo designaron como titular de la Unidad de Control Interno Institucional.

Palacios Hernández se desempeñaba como director corporativo de Alianzas y Nuevos Negocios en Pemex. Entre otros cargos, fue director general adjunto de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y de Banca Múltiple así como coordinador de asesores del Oficial Mayor en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el Instituto Mexicano del Seguro Social, fungió como titular de la Unidad de Evaluación y Delegaciones, director de Prestaciones Económicas y Sociales y director de Administración.

A su vez, Ruelas Rodríguez es egresado de la licenciatura en Actuaría del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), con maestría en Estadística por la Universidad de Toronto. Cuenta con una trayectoria de 11 años en Pemex, donde ha sido asesor en las direcciones corporativas de Finanzas y de Administración, así como gerente de Administración Financiera. Desde 2011 a la fecha fungió como subdirector de Administración de Riesgos y Aseguramiento en la DCF.

Por su parte, de la Mora Real cuenta con una amplia experiencia tanto en el sector privado como en el público. Entre otros cargos, ha sido gerente de Planeación y Administración de Proyectos en la Dirección Corporativa de Tecnologías de la Información y Procesos de Negocio en Pemex, titular del Órgano Interno de Control en Financiera Rural y secretario operativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

El director general de Pemex, Carlos Treviño Medina, pidió a los funcionarios recién nombrados trabajar con intensidad y aportar toda su capacidad para que sus respectivas áreas contribuyan de forma sustancial al cumplimiento del Plan de Negocios 2017-2021 de la empresa productiva del Estado mexicano.

