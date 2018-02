Ángel con Diabluras

La guerra sucia está a todo lo que da, se han encendido los ventiladores y como dice el teacher, Joaquín López Dóriga, lo que avientan las aspas no precisamente es aire es otra cosa parecida a lo que corre en los drenajes y en Sabinal.

Primero aseguraron que el gobierno federal, Segob, la Función Pública y la Auditoria Superior de la Federación, además de la PGR investigaban la administración de MAVECO.

Todo por la captura del Z43, y porque este había trabajado la plaza de Palenque creo es mucha imaginación. No hay tal. Ni siquiera investigan a Raciel López Salazar como se asegura en un texto que viaja por la autopista del ciberespacio.

Además, filtraron que Julián Nazar Morales tenía orden de aprehensión y que pronto lo metían al bote, nada más falso el dirigente priista estaba en el Congreso del Unión y ayer jueves regreso para estar trabajando con el evento de este viernes.

Lo que si fue cierto es que un helicóptero voló casi rasando la casa del diputado federal quizás para infundir temor en su familia, mal que sea así porque de continuar sembrando odio y amagos de esta manera será difícil que el proceso electoral transcurra en calma sin violencia.

Una más es que Mariano Rosales estaba siendo investigado por presuntamente desviar varios millones de pesos del Conalep. Y que el villaflorense ya estaba quebrando palitos y andando a salto de mata, tampoco es cierto, pero en política de todo se valen para desprestigiar al enemigo. Seriedad señores de la polaca.

Que se sepa nada de los tres casos es cierto y todo es producto de los golpes bajos, coscorrones, y traspiés de los rivales políticos.

En otro tema el Foro Chiapas será la sede para que cerca de 19 mil delegados del Partido Revolucionario Institucional elijan a su candidato único al Senador, Roberto Albores Gleasón.

En conferencia de prensa, Julián Nazar Morales, presidente estatal del PRI dijo que “No hay marcha atrás y este viernes los delegados ratificaran a su candidato al gobierno de Chiapas que es Roberto Albores Gleasón”.

Por norma y reglamentación a partir de las once de la mañana debe iniciar el acto estatutario en donde el Senador habrá de ser electo candidato del

Van a ratificar el voto que dieron el pasado 22 de enero en donde eligieron como precandidato Roberto Albores Gleasón.

Los únicos que hicieron precampaña fueron Rutilio Escandón Cadenas y Roberto Albores Gleasón.

Pero no hay que descartar a Eduardo Ramírez Aguilar, Enoc Hernández Cruz y a José Antonio Aguilar Bodegas.

Cuando menos dos de estos tres van a estar en la boleta electoral para la candidatura.

¿Quién será el colaborador cercano de MAVECO que filtró a un colega periodista del estado para que éste a su vez le enviara al hacedor de Serpientes y Escaleras, Salvador García Soto una captura de un diálogo del mandatario con la señora Alejandra Lagunes?

Según el columnista del Universal la conversación del pasado 12 de febrero fue real. ¿Tan rápido cosechará deslealtades el mandatario chiapaneco que aun cuando faltan 9 meses para que deje el cargo ya le empiezan a crear problemas con ese tipo de filtraciones? Si eso es ahorita imagínense cuando ya haya gobernador electo.

Se alargarán los tiempos para que el gobernador Manuel Velasco Coello rinda su quinto informe al pueblo de Chiapas.

La Comisión Permanente del Congreso Local, presidida por el diputado Willy Ochoa turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales la Iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, presentada por la diputada Patricia del Carmen Conde Ruiz integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura.

De la misma manera, la Mesa Directiva dio lectura y turnó a la Comisión de Seguridad Social, la Iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Instituto de Seguridad Social de los trabajadores del Estado de Chiapas, la cual fue presentada por la diputada Dulce María Rodríguez Ovando integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura.

En el desahogo de los puntos que integraron el orden del día, se dio lectura a la Iniciativa de decreto donde se reforma el artículo 2 del decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado a otorgar recursos para el Fortalecimiento Unidos Pro Down Asociación Civil, presentada por el diputado Willy Ochoa, propuesta que fue turnada a la Comisión de Hacienda para su estudio y dictamen.

En la sesión extraordinaria, la Comisión Permanente aprobó otras disposiciones

La Secretaria de Educación informó que el proceso de preinscripción del nivel básico transcurrió sin contratiempos.

Del tres al quince de febrero marca el calendario la fecha de preinscripción a preescolar, primaria y secundaria.

En Chiapas un millón 380 mil alumnos aproximadamente es la matrícula del nivel básico y todos los alumnos tienen garantizado el ingreso a las escuelas públicas nos dijo el secretario de Educación, Eduardo Campos Martínez, “el proceso de preinscripción que es un proceso que nos agiliza para agosto nuestro ingreso va muy bien quiero decir que en este ciclo escolar de nueva cuenta reiteramos la cobertura total en educación básica para las niñas y los niños chiapanecos”.

Por su parte el subsecretario, Eduardo Velázquez Hernández, comentó que revisaron que el proceso haya realizado de manera fluida, “que no haya ningún cobro porque hemos tenido algunos comentarios sobre cobros y aclarar que son cooperaciones que los mismos padres de familia van a ir haciendo para poder mejorar sus medios y sus espacios, pero vamos muy bien vamos muy bien con la preinscripción”.

Se muestran ansiosos los que aspiran a ser candidatos al senado, diputación federal, local y a las presidencias municipales.

Gracias es todo comentario a conejorapidos@hotmail.com.