Ángel con Diabluras

Ante tantos amagos de incendiar a Chiapas y a México por el asunto de las elecciones creo que es más que oportuno el mensaje del presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Willy Ochoa Gallegos.

En su cuenta @WilliOchoaG escribió: “Como obligación moral de los partidos, actores políticos y autoridades deben comprometerse con los chiapanecos firmando un acuerdo de responsabilidad pública para detener cualquier indicio de confrontación social por motivos políticos”. Muy bien por el legislador ojalá y haga eco en los otros políticos.

Y desde Chiapas se debe mandar el ejemplo a todo México de que sea cual sea el resultado de la elección presidencial se debe respetar y guardar la calma y cordura.

Porque se debe cerrar el paso a personajes a nivel nacional como el asesor del PEJE, John Ackerman quién amagó que si no gana el tabasqueño “habrá chingadazos”.

Con esa postura jurga el panal y eso no debe ser porque México y Chiapas no se merecen eso.

Cero y van varias del candidato a la presidencia de la República de la alianza “Juntos Haremos Historia”. Y sus boberías seguro que harán que de a poco o mucho vaya cayendo en las preferencias electorales.

O dígame usted si no es así. Ya que quién no ha trabajado desde hace más de 12 años (ha estado en la política) pero tiene a sus hijos como fresas, el dueño de la chingada volvió a atacar al Ejército Mexicano y todo por un reconocimiento que la UNICACH daría al secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

Don AMLO soltó la siguiente majadería al General por la posible entrega del reconocimiento “Esa es politiquería, mejor que se ponga a trabajar” por favor lo dice alguien que ha sido vividor de la política.

Nuevamente AMLO le faltó el respeto no al TITULAR de la SEDENA sino al Ejército, pues don Chava lleva más de medio siglo trabajando y duro en la Secretaria de la Defensa Nacional. Muchos recordamos el buen trabajo que hizo en Chiapas cuando fue comandante de la séptima región militar.

No hay que ser mezquinos y antes de enlodar a las fuerzas armadas por comentarios fuera de lugar deberíamos recordar que la SEDENA, MARINA ARMADA de México son los primeros en tender la mano a los mexicanos que padecen todo tipo de desgracias debido a los fenómenos naturales.

Seguro estoy que los que critican al ejército al menos un familiar ha recibido la atención y mano amiga de militares.

En otro tema en Chiapas un día sí y otro también los aspirantes a candidatos a la gubernatura se envían misiles de desprestigio y muchas veces con cargas de mentiras todo con tal de tirarle miércoles al contrincante.

Para ello se valen de las redes sociales y todo tipo de artimañas creo que eso lo único que reditúa es que crezca el abstencionismo porque mandan el mensaje a los electores que de muy poco sirven los sufragios si cada grupo político busca desprestigiar al contrincante.

El PRI, PVEM, PANAL, CHIAPAS UNIDO Y Mover a Chiapas deberían echar un ojo al talento de la contadora Cristina Palomeque Rincón.

La tapachulteca ha demostrado profesionalismo en todas las áreas donde ha trabajado y sería una buena candidata a una diputación o regiduría en las próximas elecciones.

Fíjese que en apenas 40 días más de 146 millones de pesos lleva recaudado el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez por concepto de diversos impuestos.

En este mes de febrero tiene un descuento del diez por ciento y cincuenta por ciento para adultos mayores y personas con discapacidad nos dijo la siempre atenta tesorera Municipal, Cristina Palomeque Rincón, “Tenemos recaudado un importe de predial por 82 millones 542 mil 255 pesos; de traslado se dominio 60 millones 838 mil 707 pesos; de condominios siete mil 805 pesos; otros impuestos dos millones 875 mil pesos; por derechos cuatro millones 238 mil 143 pesos; productos un millón 026 mil pesos y aprovechamientos un millón 026 mil 893. El número que corresponde a predios recaudados es de 71 mil 476 predios”.

Algo debe hacer la secretaria general del ayuntamiento de Tuxtla y también todos los municipios de Chiapas con respecto al reclutamiento que la Secretaria de la Defensa Nacional realiza desde el pasado 2 de enero de este año.

Desde esa fecha dio inició el programa de reclutamiento para jóvenes anticipados y remisos para que inicien los trámites para obtener la pre cartilla y a fin de año la cartilla liberada.

Pero no hay suficiente atención pues los jóvenes se aglutinan en el área de reclutamiento de palacio municipal de la capital chiapaneca en busca de sus pre cartillas militares y la mayoría llega un día antes por la tarde y noche.

Cada día son entre 100 y 150 jóvenes que llegan para iniciar su trámite y no es posible que el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez apenas entregue 20 fichas por día de lunes a viernes.

Es necesario habilitar más personal y activar módulos de reclutamiento en las delegaciones de Terán y Patria Nueva cuando menos y así eficientar este trámite porque los muchachos duermen a la intemperie y los papás o mamás, incluso abuelas y abuelos les deben llevar cena, desayuno y comida.

En Tuxtla Gutiérrez la Secretaria General del Ayuntamiento la señora Elizabeth Jan debe darse una su vueltecita antes de ingresar al estacionamiento de palacio municipal y ver lo que ahí ocurre.

Tal vez por eso muchos jóvenes dejan para otros años tramitar el documento por el calvario que deben pasar si quieren obtener sus precartillas, creo no hay razón para tanto sufrimiento.

Este viernes se cumple el 105 aniversario de la marcha por la Lealtad.

Elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional y de la Fuerza Aérea Mexicana han dedicado varias horas en el ensayo para tener a toque este evento.

En el altar a la patria que se ubica en el lado norte oriente de Tuxtla Gutiérrez, en donde se ubican las estatuas de los Niños Héroes de Chapultepec; Carlos Luna García, vocero de la 7a Región Militar, recuerda que para los miembros de las fuerzas armadas es de orgullo conmemorar esta fecha, “La Marcha de la Lealtad, es sin duda una época conmemorativa para nosotros en el sentido de que fue la fecha en que los cadetes del heroico Colegio Militar manifestamos nuestra lealtad al presidente Francisco I Madero”.

