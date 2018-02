AMLO pide investigar a Anaya y a Rosario Robles

Cancún, Quintana QR. – El candidato presidencial de la Coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, pidió que se investigue tanto a su contrincante del PAN, Ricardo Anaya, como a la ex secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, acusada de desvío de recursos públicos.

De gira por Cancún, Quintana Roo, puntualizó en el caso de Anaya, seguramente está implicado en hechos de corrupción, pues era coordinador de los diputados federales panistas en tiempo de “los moches”.

También señaló que el PRI hace bien en señalar la campaña de su abanderado presidencial José Antonio Meade, para que continúe la lucha electoral.

López Obrador dijo que en el PAN hace falta tomar decisiones y cambiar a Anaya por Diego Fernández de Cevallos. Es mejor el maestro que el alumno, añadió tras reunirse con militantes y empresarios del estado.

En entrevista que ofreció una reunión con miembros del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), como parte de su gira de trabajo en Cancún, López Obrador afirmó que la firma de la Mesa de Seguridad Electoral que signaron todos los partidos políticos en una farsa, y se cuestionó el por qué mejor no le brindan seguridad a la población, “no tiene sentido la mesa, además, hasta en una de esas, en una reunión de esas pierdo la cartera”.

El abanderado presidencial opinó que la Secretaría de Gobernación mejor debería ser ocupado en otras cosas, como los 70 homicidios que se cometen cada día.

Anticipó que él pacificará al país, por lo que cuando llegue a la silla presidencial sostendrá las sesiones diarias con los titulares del Ejército, la Marina, la secretaría de Gobernación, “porque no es mujer”, para conocer los delitos que cometieron las 24 horas anteriores, para tomar todos los días, como cuando fue Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal.

El político tabasqueño afirmó que Cancún es la marca turística más conocida en todo el mundo, junto con la Ciudad de México, por lo que cuando llega a la presidencia, en su plan de descentralización, cambiará la sede de la Secretaría Federal de Turismo a esta la entidad, incluso, anticipó que se reforzó la industria turística, con especial atención para la Península de Yucatán, por lo que, cuidando las facturas ambientales, se construirá el tren que cubrirá la ruta Cancún-Tulum- Kalakmul.

Al concluir la improvisada conferencia de prensa, Andrés Manuel López Obrador fue abordado por ciudadanos, entre ellos, uno que dijo que fue el país en el que nació la canción “Adiós Choco”.

Propone AMLO a autoridades de Quintana Roo seguir modelo de Yucatán contra inseguridad. Durante su gira, el candidato a la presidencia de la coalición “Juntos Haremos Historia Propuso a las autoridades locales de Quintana Roo que el ejemplo de Yucatán para abatir la inseguridad en el estado.

El tabasqueño consideró el tema de la seguridad como” un asunto muy especial “en el estado, y dijo que no se puede” descomponer la situación en Quintana Roo por la violencia “.

” Yo invito desde ahora las autoridades de Quintana Roo que estudió bien, aunque son condiciones distintas, que no echen en saco roto la experiencia en materia de seguridad, la experiencia de Yucatán “, dijo López Obrador.

“Que estudió cómo es en Yucatán se ha controlado el problema de la inseguridad y el problema de la violencia”. Son situaciones distintas, pero hay que reconocer y practicar las experiencias buenas que han estado en el país “, agregó. (La Jornada)