AMLO llama a la unidad y pide disculpas

Querétaro – Al llamar a la unidad de todos los sectores sociales para enfrentar los retos nacionales, Andrés Manuel López Obrador ofreció disculpas a quien con sus palabras haya podido ofender.

Al término de un acto de precampaña en la capital de Querétaro, el precandidato presidencial de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’ consideró que si bien no se equivocó al responder a las críticas de Jesús Silva-Herzog y Enrique Krauze, quienes lo tildaron de “mesiánico, oportunista y autoritario”, López Obrador consideró que “de vez en cuando hay que llamarles a las cosas por su nombre” y ello no debe ser motivo de enojo.

Tenemos que unirnos, yo voy a sacar más adelante – porque ahorita no lo traje, traigo otro – pero más adelante voy a sacar mi pañuelito blanco para convocar a todos a que unidos logremos el renacimiento de México. Cuando les digo ‘llamar a la unidad’ es a todos y ofrecer también disculpas si mis palabras ofenden, pues ofrezco disculpa por la forma en la que me expreso, lo tengo que hacer, de vez en cuando, porque si no se confunde de mucho a la gente, por eso, de vez en cuando es necesario llamar a las cosas por su nombre”, expresó.

Al definirse como un liberal puro, con dimensión social y democrática, López Obrador reiteró que no se equivocó al responder las consideraciones negativas vertidas en su contra por Silva-Herzog y Krauze, pues lo único que hizo fue expresar su opinión sobre ellos, así como ellos opinaron sobre él.

Llevo contabilizados siete artículos y tres caricaturas, por lo que dije, o sea, por las diez palabras y no son ofensivas, es lo que yo pienso, por eso, así como ellos ejercen su derecho de manifestarse, que yo voy a respetar siempre, de vez en cuando, cuando se pasan y pontifican, entonces yo aclaro, si se ofenden, ofrezco disculpas” declaró en entrevista al término del acto de precampaña con la militancia de Querétaro.

Agregó que, si los integrantes de “la mafia del poder” se ofenden porque les da esa categoría, destacó que no tiene otra forma de nombrarla “porque son sus maneras de expresarse”.

Recalcó que en la democracia es muy importante el debate y que nadie se sienta ofendido.

En la última gira de la precampaña por el Bajío, acompañaron a López Obrador el exdelegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal y su coordinadora de precampaña, Tatiana Clouthier. (Excélsior)