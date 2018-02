Al Son del texto

Ya casi al final de su gobierno, el entonces gobernador jarocho Javier Duarte de Ochoa despidió al procurador de Justicia de su gobierno, Felipe Amadeo Flores, en un cambio que no remedió los índices de inseguridad en esa entidad del golfo, pues ya tenía tiempo que las autoridades fueron rebasadas por la delincuencia organizada que hasta parecían de acuerdo –aunque no se les ha relacionado en nada- y hubo de entrar la Marina al quite para calmar el desastre que era el narco en Zongólica, Totonacapan, Olmeca, Papaloapan –zona en la que nací-, Tajín, y prácticamente todo ese estado., y que es a un paso lo que puede pasar en el vecino estado de Tabasco.

Hoy, aun, los veracruzanos no aprueban al gobierno, ahora el de Miguel Ángel Yunes, al que se le fue la boca en prometer, y ahora calla al no cumplir.

En otro tiempo, a ese tipo de gobernantes el PRI los cambiaba, pero ahora parece no se pudo, ni con uno ni el otro Duarte y los demás que, saquearon a sus estados a riesgo –aún más- del prestigio del PRI, o más bien del gobierno de Peña Nieto y en eso no funcionó Osorio Chong y por eso no es candidato a presidente.

Ahora en esa entidad se volvieron a recrudecer los hechos violentos, levantones, asesinatos y secuestros.

No son pocos los funcionarios que tiene miedo, en especial los titulares de las corporaciones policíacas sabedores de que su gobernador habla mucho, y más ahora en que su hijo, es el candidato del PAN a sustituirlo.

Sí, de ese tamaño el caciquismo político del PAN en Veracruz, que ya aprendió las viejas prácticas del sistema en que, se reparten el poder siempre los mismos y qué mejor si es de la familia.

Lo más escandaloso es que en menos de dos años las agresiones contra los periodistas no ceden en esa entidad, y como los anteriores el mandatario no se alerta.

Es de los que piensan que su mala fama o ineficiencia o ineptitud o como lo defina la opinión pública –fallido, dijeron de su gobierno el pasado lunes los empresarios veracruzanos-, se debe a la prensa.

Pero esos son los casos conocidos por razones obvias pero los que suceden en Juanita, Xico, Ciudad Mendoza o Misantla sobre ciudadanos comunes y corrientes ¿Cuándo se saben? Desde luego que esos solo quedan en los datos duros de la Procuración de Justicia mientras la administración de justicia se encarga de procesar a los que son señalados equívocamente como responsable de asesinatos que nunca cometieron.

Ahí está el caso de Regina Martínez, una buena periodista nacida en Puebla y hecha periodista primero en Chiapas –amiga de Candelaria Rodríguez, mi hermana; y Leticia Hernández, mi directora, que me la presentaron-, y luego en Veracruz, en dónde fue corresponsal de La Jornada y luego de Proceso hasta su muerte.

Los panistas saben que el gobierno de Yunes no levantó ni lo hará, y su hijo parece como deslindarse de las acciones lentas de su padre, en algo que seguramente reaparecerá en Chiapas con eso de que como allá se pretende, ahora el hijo quiere llegar por la directa del voto, al puesto que llegó por imposición central su padre, como gobernador de Chiapas.

Pero esa es otra historia.