Afectados de Tonalá por sismo exigen entrega de apoyos

Elio Henríquez/La Jornada – Pobladores del municipio de Tonalá afectados por el terremoto del 7 de septiembre pasado exigieron al gobierno federal la entrega de la totalidad de recursos económicos para la reconstrucción de sus viviendas, al tiempo que denunciaron varias anomalías en el proceso para ser beneficiados con el apoyo oficial.

Alejandra Ruiz Pineda, una de las afectadas con daño total en su vivienda, y representante del barrio Nuevo de Tonalá, municipio situado en la costa del estado, afirmó que hasta ahora sólo han recibido 90 mil de los 120 mil pesos que les ofreció el gobierno federal.

“Nos dijeron que a finales de diciembre nos entregarían los 30 mil pesos restantes, pero hasta ahora no ha ocurrido y no hay quién informe cuándo nos lo darán”, agregó; y aseguró que por lo mismo, su casa está a medias, pues le falta el techo, pero ahora los materiales ya subieron de precio.

Manifestó que del 100% de afectados, un 35 por ciento recibió el folio correspondiente para el otorgamiento de los apoyos, y de este porcentaje, un 25 por ciento ya recibió tarjetas, pero no ha recibido el dinero completo, pues falta que les paguen 30 mil pesos.

Además, añadió, existen muchas “anomalías” porque, “a mi tía María de Lourdes Ruiz Pineda, nada le han entregado y a otra muchacha ni la tarjeta, porque en lugar de su nombre pusieron el de la calle. A otro señor no le han entregad la tarjeta porque le pusieron mal su nombre y el municipio le ayudó un poco, pero no concluyó su casa que tuvo pérdida total”.

Ruiz Pineda comentó que las autoridades no han entregado algunas tarjetas para el cobro de los apoyos y otras no tienen fondos. “Nuestra exigencia es que el gobierno nos termine de dar apoyo a los que tenemos tarjetas y que entregue la ayuda a quienes no les dieron las tarjetas”.

Expresó que en el barrio Nuevo, donde son más de 300 familias afectadas, se presentó el caso de una persona que no recibió tarjeta y cuando revisó, estaba en la plataforma de personas afectadas, y encontró que aparece entre quienes ya recibieron el dinero.

Nicolás Aguilar García, también del barrio Nuevo, con folio número 00184, también dijo que sólo ha recibido 90 mil de los 120 pesos prometidos. “Nos habían dicho que la otra parte la entregarían en diciembre, pero tememos que ya no llegue y ya no tengo dinero para terminar mi casa, además de ahora ya subieron” los precios del material.

“Estamos nerviosos porque ya queremos regresar a nuestras casas, a nuestra vida diaria, porque ahora estamos pagando renta. El nerviosismo ya es en todos, porque ya es febrero, viene marzo, comienzan las campañas políticas y así nos van a ir relegando cada vez más”, aseveró.

“El presidente Enrique Peña Nieto dijo que ‘año nuevo, casa nueva’, pero para nosotros no es así”, señaló Aguilar García, quien denunció que existen “muchas irregularidades, como duplicidad de tarjetas para el cobro del dinero y cambio de nombre. Sabemos de cinco personas a las que les retiraron su tarjeta por estos errores y cuando se las regresaron ya les habían ordeñado cinco mil pesos a cada una”.

Aseguró que debido a que no ha concluido la construcción de las casas afectadas, todavía queda escombro en las calles, pues el municipio ya no los apoyó para retirarlo, lo que representa un foco de contaminación por el polvo, sobre todo en estas fechas en que se incrementan los vientos en la zona.

“Lo que queremos es que el presidente de la República se entere de que en Tonalá, Chiapas, no hemos recibido todo el apoyo que ofreció, y por lo tanto tenemos nuestras casas a medio construir”, dijo.