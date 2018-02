A Proactiva no se le debe pagar un solo peso: Paco Rojas

Luego que la empresa recolectora de basura en Tuxtla Gutiérrez, Veolia-Proactiva suspendiera el servicio en muchas zonas de la capital, el excandidato panista a la presidencia municipal, Francisco Rojas Toledo, exhortó a las autoridades municipales, a través de sus redes sociales y grupos de WhatsApp, a no pagarle a dicha empresa, dado que dan un pésimo servicio.

En el mensaje que compartiera Francisco Rojas, se puede leer “Basta de que Veolia tenga secuestrado al pueblo tuxtleco y sigan utilizando las necesidades del pueblo tuxtleco como moneda de cambio”, lo que demuestra una vez más que gobierno, líderes y ciudadanía comparten la idea de que Veolia-Proactiva solo afectan a los tuxtlecos.

Francisco Rojas detalló que al igual que la regidora tuxtleca por el Partido Acción Nacional (PAN), María Mandiola, exhorta su invitación a que el alcalde Fernando Castellanos Cal y Mayor a no pagar un solo peso más a Proactiva, ya que no cumplen con las necesidades del pueblo capitalino.

“A este empresa se le han pagado más de mil millones de pesos en una década, no podemos, ni debemos pagar un peso más, el pueblo de Tuxtla no merece esta situación” dicta el comunicado compartido.

Cabe recordar que, Veolia-Proactiva tiene diversas anomalías e incumplimientos en contra del pueblo de Tuxtla y aun así continua cobrando cantidades exorbitantes, entre las que figuran el no acatamiento a los estatutos del contrato, como que el servicio debería prestarse con 38 camiones recolectores y solo tienen 25; no pusieron en funcionamiento las barredoras automáticas; de las siete tolvaderas que dispuso al inicio, solo funcionan 2; no cuentan con separadores de basura; aumentaron además de forma ilegal, la tarifa en 2010, lo que representa a la actual administración una deuda heredada de 120 millones de pesos.

En ese sentido, la postura de Rojas Toledo coincide con la de las autoridades municipales, quienes, en fechas recientes, por el pésimo servicio de Proactiva, se han negado a pagar los servicios de la empresa.