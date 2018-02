10 curiosidades que debes saber sobre el condón ¡prevención ante todo!

Ciudad de México – Cada 13 de febrero se celebra el Día del Condón y, en especial este martes de creciente superstición de mala suerte, te decimos las curiosidades con los preservativos femeninos y masculinos

1.- La falla de un condón es prácticamente nula, pero sí, es un hecho que puede suceder. El preservativo tiene 97% de efectividad como anticonceptivo y 95% para protegerte de una ETS.

2.- Todas las personas pueden usarlo, no existe ninguna razón médica para no hacerlo.

Incluso, si eres alérgico al material de los condones regulares, la opción son aquellos que están hechos de poliuretano y poliisopreno, pero también hay de lino, cuero, seda y hasta con materiales de animales. El futuro del condón podría ser el grafeno.

3.- Han existido desde hace mucho tiempo. La ilustración más antigua de un hombre usándolo (12 mil -15 mil años) se encuentra en la pared de una cueva en Francia.

4.- Las personas que usan condones logran relaciones sexuales tan agradables como aquellos que no lo usan.

5.- La disponibilidad de condones en todo el mundo ha aumentado. Existen 25.8 millones de preservativos femeninos que se ofrecen a través de las fuentes de financiamiento internacionales y no gubernamentales.

6.- Es una de las formas de control de la natalidad más accesibles y poco costosos. China posee el récord mundial de creación del mayor condón, con medidas de 80 por 100 metros.

7.- Son usados en la guerra: En terrenos como Medio Oriente, los soldados utilizaban condones para mantener sus armas seguras en la arena y así resguardarlas dentro del látex. En otros casos, funcionaban para detener sangrados, para guardar agua y hasta como guantes quirúrgicos.

9.- ¿Dos condones al mismo tiempo? Nunca uses dos condones, al contrario, con dos condones podrías facilitar la ruptura de ambos, por la fricción.

10.- ¿Qué pasa con el preservativo femenino? Su efectividad es de 95% si se coloca correctamente y usa durante el tiempo que dure el coito, puedes utilizarlo durante la menstruación, embarazo o después de un parto. (Fuente/El Sol de México)