Trump acusa a Rusia de socavar sanciones contra Norcorea

Washington l El presidente estadunidense, Donald Trump, acusó ayer miércoles a Rusia de socavar las sanciones impuestas a Corea del Norte y de debilitar los esfuerzos por frenar su programa nuclear.

“Rusia no nos está ayudando nada con Corea del Norte”, declaró el mandatario a la agencia Reuters. “En lo que China nos ayuda, Rusia nos afecta”.

Trump ya denunció en diciembre de 2017 que Rusia no colaboraba con los intentos globales por presionar a Pyongyang para que frene el desarrollo de su programa nuclear y misilístico.

El presidente culpa a la investigación de los autoridades estadounidenses sobre la presunta injerencia rusa en las presidenciales de 2016 de dañar las relaciones bilaterales, y en consecuencia de limitar su influencia sobre su homólogo Vladimir Putin.

“Puede hacer mucho”, afirmó Trump sobre el mandatario ruso. “Pero desafortunadamente no tenemos mucha relación con Rusia (…) Así que el resultado no es tan bueno como podría ser”.

Trump se negó a aclarar si ha hablado directamente con el líder norcoreano, Kim Jong-Un, con quien ha protagonizado una guerra verbal en los últimos meses.

“Me sentaría a hablar, pero no estoy seguro de que eso solucione el problema”, apuntó.

“No estoy seguro de que unas negociaciones lleven a algo significativo. Han hablado en los últimos 25 años y se han aprovechado de nuestros presidentes”, precisó.

El mandatario estimó que Corea del Norte está acercándose a la posibilidad de alcanzar Estados Unidos con algún tipo de misil balístico intercontinental.

“No lo han logrado todavía, pero están cerca. Y lo están cada día más”, subrayó.

Trump celebró hace poco que Corea del Sur y del Norte retomaran conversaciones y que Pyongyang aceptara mandar un equipo a los Juegos Olímpicos de invierno en el país vecino.

Además, se mostró abierto a conversaciones con Estados Unidos bajo las circunstancias adecuadas. (Fuente/Afp)