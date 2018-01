Trágico accidente en Tuxtla

José Ángel Gómez Sánchez l En trágico accidente perdió la vida un niño de tan solo 14 años. Eran las seis de la mañana con cincuenta minutos de ayer lunes, estacione mi vehículo y caminaba hacia las instalaciones del canal 10 cuando escuche un fuerte golpe, volteé y vi que del puente del libramiento norte por la asta bandera del carril de poniente a oriente venía un vehículo compacto particular de la marca Honda Fit placas de circulación DSF 1752 del estado de Chiapas que detuvo su camino pegado al camellón lateral frente a plaza mirador.

Un taxista que circulaba en el carril de baja en la misma dirección se dio cuenta del accidente y de inmediato bajó de su unidad e hizo señales a los conductores que disminuyeran la velocidad, también un agente de tránsito que estaba en el carril de oriente a poniente cruzó caminando y otro patrullero se fue en la unidad para estacionarse metros atrás del accidente para evitar mayores daños.

Supe que era grave porque no podían bajar a la conductora, estaba prensada la puerta y del otro lado del copiloto observé a los lejos mucha sangre.

La señora Emperatriz “N” pudo proporcionarle al taxista el número de su esposo, y el chofer llamó al señor y le dijo que su familia se había accidentado.

Deben vivir cerca de la asta bandera porque el esposo llegó muy rápido vio a la esposa, y al dar vuelta hacia el lado del copiloto no aguantó la escena se agarró la cabeza, empezó a golpear el toldo de la unidad, no creía lo que miraba y se abrazó del policía de tránsito y el agente le dio palabras de aliento y devolvió el abrazo solidario.

Antes el agente me había dicho “no te acerques mucho tenemos un fallecido y está degollado, no es nada agradable la escena, y debemos respetar y no contaminar la escena del accidente”. Comprendí y las fotos que tomé fueron de lejos en respeto a los accidentados.

Llegaron más policías y cerraron por completo el carril de alta velocidad y se hizo un tráfico lento y los curiosos miraban el accidente.

Tuvieron que llegar bomberos para que con herramientas especiales lograran sacar de la unidad al médico de profesión, subirla en la ambulancia y trasladarla al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 5 de mayo, donde hasta ayer aún permanecía ahí custodiada, seguramente su estado de salud es delicado, y el shock de ver el cuerpo de su hijo sin la cabeza en el tórax, es horrible tan solo de imaginar la escena.

Mientras poco a poco llegaban más familiares del menor y se unían al sufrimiento de los padres, elementos de la Fiscalía General del Estado llegaron para levantar el peritaje y en su momento dictaminar los motivos del accidente.

¿Quién sabe qué ocurrió? Pero por la hora del accidente (06:50 AM) quizás a la doctora se le hizo tarde para llevar a su hijo a la secundaria, probablemente entró al puente (curva) a exceso de velocidad (hay un letrero antes de entrar al puente donde dice 60 km máximo) además amaneció lloviendo en la zona poniente norte quizás eso complicó aún más que la dama pudiera controlar la unidad, de ahí los golpes de la unidad contra el muro de contención (altura unos 40 centímetros de concreto y otros 40 de acero aproximadamente).

En los libramientos norte y sur se debe circular a un máximo de 80 kilómetros por hora y en algunos puntos como en el lugar de la tragedia es de 60 kilómetros, pero por desgracia pocos conductores hacen caso a las indicaciones.

Edgar Aguilar Rico, director de Tránsito y Vialidad Municipal nos dijo que es muy peligrosa esa curva, “Es traicionera esa curva tenemos letreros que indican lo máximo que se debe circular, activaremos nuevamente los operativos carrusel y radar en ambos carriles en horas picos porque buscamos disminuir los accidentes”.

“Los Servicios Periciales hacen los exámenes correspondientes para determinar los motivos de este hecho de tránsito, en ese punto hay cámaras y seguramente servirán de algo para analizar y determinar la situación del accidente”. Añadió.

El jefe de tránsito de la comuna tuxtleca hizo un llamado a la reflexión, “Conductores salgamos a tiempo de casa, hay que tomar precauciones básicamente son las recomendaciones, respetar la distancia entre un vehículo y otro, no abusar de la velocidad y no distraerse con el teléfono móvil”.

Hay que decir que en los últimos días se han presentado diversos accidentes de tránsito con pérdidas de vidas humanas o heridos de gravedad.

Hoy en una familia hay luto y tristeza por perder a un hijo y además tener en el hospital a un familiar delicado de salud por ser parte de la estadística de accidente.

En la grabación de la cámara de video vigilancia que alguien facilitó a los medios se observa que el auto sale de la curva y se impacta de lleno la parte lateral del copiloto con el muro. Probablemente falla mecánica, quedó atorado el acelerador o el zapato o chancla de la doctora quedó atorado porque el impacto es de lleno y no se observa intento de frenar.

Por lo regular criticamos a los conductores de taxi y colectivo y a los elementos de tránsito, en esta ocasión, aunque no tengo los nombres desde aquí mando un reconocimiento al chofer y a los agentes que llegaron pronto y prestaron el servicio a la herida y le dieron un abrazo de amigo al padre y esposo que vive la tragedia de perder a un hijo y de tener grave a su esposa doña Emperatriz “N”.