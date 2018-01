Sobrecarga de colesterol en hígado predispone a tumores

Ciudad de México l La revista Oncotarget, publicación científica de referencia internacional, publicó en su reciente número una investigación de investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en la que se evidencia que la sobrecarga de colesterol en el hígado, aunado a la presencia de estímulos carcinogénicos –como el alcohol, tabaco o infecciones por hepatitis B o C– condicionan el desarrollo de tumores hepáticos más tempranos y más agresivos.

La investigación, realizado por un grupo de investigación de Fisiología Celular y Biología Molecular de la UAM, señala que estas condiciones del órgano encargado de la transformación de los alimentos en energía, y de la eliminación de sustancias y desechos tóxicos, como es el alcohol, provocan estrés oxidante, es decir, un aumento de mutaciones y la desactivación de las proteínas que lo reparan.

Luis Enrique Gómez Quiroz, profesor investigador del Departamento de Ciencias de la Salud de la Unidad Iztapalapa, señaló que todo esto causa la aparición precoz de lesiones hepáticas y, de manera eventual, de tumores de gran tamaño y alta vascularización, es decir, con vasos sanguíneos que pueden ocasionar metástasis hacia otros órganos, incluidos pulmones y colon.

El estudio Cholesterol overload in the liver aggravates oxidative stress-mediated DNA damage and accelerates hepatocarcinogenesis, producto de la tesis doctoral en Biología Experimental de la alumna Cristina Enríquez Cortina, consistió en suministrar hasta por ocho meses una dieta rica en sustancias grasas a ratones a los que se inyectó un agente químico iniciador del proceso tumoral, emulando las secuelas por ingesta de alcohol.

El docente informó que al buscar explicaciones a los primeros resultados sobre la presencia de tumores hepáticos más tempranos y agresivos, se encontró que el ADN presentaba más deterioro y que el sistema de reparación “estaba impedido”, debido a lo cual aparecen masas anormales de tejido en tiempos prematuros.

Más allá de su relevancia clínico-biológica, este tipo de investigaciones debiera servir al diseño de una política nutricional del país que impacte en beneficio de la salud humana, lo que redundaría en ahorros importantes en servicios para el sector, señaló el docente de la UAM, en un comunicado. (Fuente/La Jornada)