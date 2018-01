¿Sin voto habrá democracia?

No es precisamente democracia lo que hemos visto que muestran los partidos políticos en Chiapas, ni para su contienda interna.

Bajo esta condición que política ética pueden mostrar siendo gobierno, y más cuando al parecer han aceptado personas que no son parte de su cantera política y sí de procedencia externa.

Por otro lado éstas elecciones costarán 170 millones 398 mil 960 pesos, y los que más recibirán prerrogativas serán el PVEM y el PRI, 47 millones 373 mil 925.71 y 30 millones 906 mil 143.46 pesos, respectivamente, y de ahí le sigue Morena con 17 millones 524 mil 602.65; Podemos Mover a Chiapas: 16 millones 828 mil 431.56 y Chiapas Unido: 16 millones 726,924.90 pesos.

Luego de éstos partidos, está Acción Nacional con 13 millones 671 mil 409.80 pesos; Partido de la Revolución Democrática: 13 millones 735 mil 605.90 pesos, y de ahí Partido del Trabajo: 3 millones 407 mil 979.22 pesos; Movimiento Ciudadano: 3 millones 407,979.22 pesos; Nueva Alianza 3 millones 407 mil 979.22 pesos y Encuentro Social: 3 millones 407 mil 979.22 pesos.

Tenemos entonces dos bloques de prerrogativas entre los que reciben más de diez millones para las contiendas, pues no todo el recurso es para el gobierno del estado, y se tendrá que repartir entre las candidaturas a diputados y alcaldes.

Entonces sin democracia y dependiendo de los presupuestos, es cómo se va a atraer a los electores, porque finalmente el recurso es para promocionar a las plataformas políticas, cuya formación al momento ha padecido todo tipo de jaloneos, que han desprestigiado más los procesos internos en los partidos, que elevado su credibilidad.

Y sin credibilidad no hay votos, esa es la verdad.

Es mucho dinero lo que va a invertir en una democracia que está en veremos.