Rumbo político

Javier Corral predica en despoblado nadie lo apoya

Lo decíamos en una anterior entrega el ejemplo del Gobernador de chihuahua Javier Corral Jurado, impulsor de la Caravana de la Dignidad que inicio hace unos días en la Frontera Norte y que avanza por el país, a la que él llama como la Caravana de los hombres y mujeres libres de Chihuahua, que representan la soberanía de un estado.

Desde el norte del país, ahí donde inicio la revolución de 1910 el gobernador panista llamo a los gobernadores del país a una lucha en cintra del federalismo fiscal y por un nuevo sistema hacendario, y es que según el gobernante norteño Chihuahua es objeto de una represalia política y sobre todo económica por parte del Gobierno de la República, con la cancelación de depósitos de convenios que se firmaron en diciembre de 2017 con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por cerca de 780 millones de pesos.

Situación que sin duda ocurre con todos los estados del país que sufren por la entrega de los recursos federales como es el caso de Chiapas que desde hace varios años no tiene liquidez para pagar sus deudas y para realizar la obra pública y otros gastos como el pago de nóminas de los maestros y sobre todo el tener al menos los medicamentos necesarios en los hospitales y clínicas de nuestra entidad.

Corral Jurado va a presentar una controversia constitucional para que se transparenten y no se condicionen los recursos ejemplo que deben de seguir todos los estados del país para trasparentar el gasto social proveniente de la federación y que les es entregado a cuentagotas y a veces hasta se los conculca.

Siendo este el motivo de muchos problemas sociales y como buen lo dice el gobernador Corrales; Tienen que ir los gobernadores a extender la mano y tienen que llevársela muy bien con los tecnócratas de la Secretaría de Hacienda, que son en realidad los verdaderos amos del país.

Y agrega “Quien crea que el poder político está en la Secretaría de Gobernación o en la Presidencia de la República se equivoca: el poder político está en la SHCP porque se utiliza el presupuesto como un instrumento de control; es la zanahoria o el garrote, te portas bien, te doy más recursos, te portas mal, te los quito, te los cancelo”, ¿así o más claro? Así las cosas.

Roberto Albores Gleason recorre municipios de la frailesca

Roberto Albores Gleason precandidato priista a la gubernatura sostuvo encuentros en los municipios de La Concordia y Villaflores donde convocó a delegadas y delegados priistas a unir a todas las voces para hacer posible el impulso al empleo en Chiapas con la instalación de empresas e industrias.

“Estamos decididos a transformar a nuestro estado, estamos decididos a trabajar de la mano de ustedes y lograr lo imposible: que nuestro estado avance más rápido, que se generen los ingresos que requerimos, que reactivemos el campo, que apoyemos a las mujeres y que generemos empleo para esos millones de jóvenes que se preparan y que deben salir adelante”, el aspirante priista.

Albores Gleason llamó a sumar a todos para fortalecer el proyecto del precandidato a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, y hacer posible que los chiapanecos tengan paz, bienestar y desarrollo.

“Hoy inicio aquí en La Concordia una nueva etapa, estaremos trabajando fuerte, estaremos yendo casa por casa, sudando la camiseta, desgastando el caite, siempre convenciendo a más gente para construir un proyecto ganador. Con la fuerza de ustedes vamos para adelante”, apuntó.

Finalmente, el nativo de Comitán; reconoció los cambios liderados por el presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador Manuel Velasco en favor de los chiapanecos, y llamó a redoblar el paso para acelerar la transformación en Chiapas. Así las cosas.

Ratifican al Willy Ochoa como presidente del H. Congreso

El pleno de la Sexagésima Sexta Legislatura ratificó al diputado Willy Ochoa como presidente de la Mesa Directiva, así mismo se L ratificó a los diputados que integran dicho órgano parlamentario, los cuales habrán de conducir los trabajos legislativos en el periodo comprendido del 01 de febrero al 30 de septiembre del año en curso.

En el desahogo de los temas que integraron el orden del día de la presente sesión, los diputados aprobaron por unanimidad las disposiciones siguientes.

Quedo pendiente la designación de quien presidirá la Junta de Coordinación Política, se habla de que será el diputado Mariano Díaz Ochoa, aunque la bola puede brincar por otro lado, será cosa de esperar.

Pendiente también saber quiénes serán los diputados que pedirán licencia para aspirar a algún cargo de elección popular y aunque ya por los pasillos del Congreso se dan varios nombres, aun no hay nada en firme, al tiempo, así las cosas.

Municipios.

El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez que encabeza Fernando Castellanos Cal y Mayor, coordinado con el Gobierno del Estado y Federal, benefició a más de dos mil familias de escasos recursos económicos a través de los programas “Cuartos Dormitorio” y “Pisos Firmes”. De acuerdo con el informe anual de la Sedesol sobre la situación de pobreza y rezago social, el Ayuntamiento capitalino realizó la construcción de mil 075 “Cuartos Dormitorio”, cubriendo así en un 16.63 por ciento esta carencia… El Gobierno Municipal de Tapachula informó que la construcción del puente en la 3ª calle oriente prolongación y río Texcuyuapan presente un avance significativo, por lo que en breve se espera esté concluido e inaugurado para el beneficio de miles de familias de la Perla del Soconusco. Después de un recorrido de supervisión, la Secretaría de Infraestructura Municipal dio a conocer que la construcción del puente vehicular tiene un claro de 12.20 metros y 9 metros de ancho, consistente en 251.33 metros cúbicos de demoliciones de elementos estructurales, construcción de 362.77 metros cúbicos de muros de piedra para estribos y aleros, vigas IPR y placas, acero estructural, entre otros elementos para mayor calidad del puente a base de concreto armado.

Del costal de cachivaches.

La inseguridad en México ha superado la capacidad a los gobiernos, gracias a una estrategia fallida emprendida hace diez años contra el narcotráfico, que hoy desafortunadamente los resultados han sido lamentables, en donde gente inocente, de la ciudadanía, ha perdido la vida, dijo Emilio Salazar Farías. El integrante de la Comisión Permanente Bicameral, lamentó que los gobiernos no han tenido la capacidad de regresar la paz y tranquilidad a la población, la crisis de inseguridad y la violencia extrema que se vive en varias regiones de nuestro país, comienza a generalizarse y a preocupar a los ciudadanos… El presidente estatal del Partido Podemos Mover a Chiapas Enoc Hernández Cruz, hizo un llamado urgente a los militantes y simpatizantes de este instituto político para recolectar a la mayor brevedad ayuda humanitaria para apoyar a las familias que están resultando damnificadas por las fuertes lluvias en el norte de Chiapas. A través de un comunicado de prensa Hernández Cruz, dijo que las torrenciales lluvias están causando estragos en la región de Pichucalco, Juárez, Reforma e Ixtapangajoya y en la zona de Yajalón, Chilón, Tumbalá, Sabanilla, Salto de Agua y Catazajá…