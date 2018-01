Rumbo político

Victor M. Mejía Alejandre

Las negociaciones partidistas que culminaron con una imposición trazadas por las cúpulas nacionales del PRI y del PVEM cortaron de golpe y porrazo las muy justas aspiraciones de Eduardo Ramírez Aguilar a ser candidato a la gubernatura estatal por el Partido Verde Ecologista de México luego de que se acordó que este partido quien toda la vida a necesitado del paternalismo del PRI para participar en los procesos electores y desea forma sobrevivir en la vida política de nuestra nación dando lastimas y vergüenzas, dejando en claro que requieren de pumpos para nadar en la turbia política nacional.

El día de ayer así de golpe y porrazo como los golpes traicioneros de esos que son tan usuales en las mafias del poder dejaron a Eduardo Ramírez Aguilar, sin la posibilidad de abanderar al partido de la mafia de los González Torres, o bien encabezar la ya tradicional alianza Verde – PRI por que prefirieron negociar perversamente algunas canonjías y prebendas económicas como acostumbra esa familia.

Esta situación causo molestia en militantes del Partido Verde de diversos municipios del estado, a quienes para nada agrado que dejan fuera a uno de los precandidatos más fuertes para encabezar la candidatura a gobernador por este instituto político, por una determinación e imposición a nivel nacional en donde no se tomó en cuenta a la militancia de ese partido en nuestra entidad que por cierto en las elecciones del 2015 le dieron a ese partido poco más de 600 mil votos en Chiapas lo que le permitió no perder su registro a nivel nacional.

El que por cierto seguramente en este proceso electoral perderá ya que está claro que en nuestra entidad la darán la espalda al partido que hoy los traiciono, y no los tomo en cuenta para decir a quien será su candidato al tiempo.

El menos culpable de esto es Roberto Albores Gleason que a no dudar es un buen candidato y si lo son los castrados dirigentes nacionales del Partido Verde ya que por baratijas y bolitas de cristal venden sus conciencias y se empinan con la ropa en las rodillas ante el PRI, cual vil proxenetas sin conciencia; así les ira en este proceso electoral, firmaron su acta de defunción, así las cosas.

Gaby Chiu gestiona becas.

Con la finalidad de beneficiar a jóvenes del Municipio de Arriaga, Chiapas, que carecen de las condiciones económicas para acceder a una educación superior, la Lic. Gaby Chiu, en el mes de octubre del 2017, gestionó becas ante la Rectoría de la Universidad CEUSS, con la finalidad de apoyar a este sector; el día de hoy, dicha gestión rindió frutos, al firmar el Convenio con la Institución Educativa en cita; lo cual, facilitará el camino para que éstos puedan cursar sus estudios universitarios.

“La educación es el camino”; sin duda, esto será un detonante en el desarrollo del municipio, argumentó la joven política arriaguense, aspirante a la alcaldía de ese municipio costeño. Así las cosas.

Rutilio Escandón ya es también precandidato del PT

De cara a la finalización de los tiempos para el registro de aspirantes a la gubernatura, Rutilio Escandon Cadenas, se inscribió como precandidato del Partido del Trabajo (PT), a la gubernatura de Chiapas.

En el evento estuvo acompañado del ingeniero Felipe Peñate, coordinador municipal del PT en Palenque, quien también buscará poder contener en los comicios municipales por la coalición Morena, PT, Encuentro Social. “Estoy seguro de que es el momento del cambio por el beneficio de nuestro país, pero sobre todo de Chiapas y es la mejor opción para lograr el cambio”.

Rosario Robles visita Jiquipilas

Que en su visita a Jiquipilas; Manuel Velasco Coello, acompañado Rosario Robles Berlanga de Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), y de la presidenta Ana Laura Romero Basurto, recorrieron y supervisaron los avances presentados en la zona de reconstrucción en la localidad Nueva Palestina.

Durante el recorrido, los funcionarios de los tres órdenes de gobierno hicieron hincapié en señalar que, a cuatro meses del sismo del 7 de septiembre pasado, se han favorecido a cerca del 100 por ciento de los damnificados con la entrega de tarjetas BANSEFI para la edificación de sus viviendas, situación que no dista mucho a nivel municipal, toda vez que con corte de fecha 17 de enero, se ha alcanzado un 97 por ciento de avance en la repartición de dichas tarjetas con lo que los beneficiados pueden adquirir material de construcción y pagar mano de obra.

Municipios.

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, invitó a la población a disfrutar de las actividades culturales del fin de semana, en compañía de amigos y familiares. El mandatario chiapaneco señaló que los días sábado 20 de enero y domingo 21 de enero, de 9:00 a 18:00 horas se realizará la Cocina Tradicional Zoque en el Museo Zoque de Copoya; donde los asistentes podrán disfrutar de una amplia gama de platillos y bebidas tradicionales de gastronomía Zoque… El Ayuntamiento de Tapachula a través del Instituto Municipal de Ordenamiento Territorial y Tenencia de la Tierra, entregó este viernes mil constancias de regularización, con este documento los habitantes dan certeza jurídica a su vivienda. Por acuerdo de Cabildo y gracias a la gestión del Ejecutivo Municipal, Neftalí Del Toro Guzmán, las familias beneficiadas son: De la colonia La Cima, 336; Lumija, 306; Las Delicias, 315; Los Jazmines 2da etapa, 94, y los Amores 29. Del costal de los cachivaches.

El secretario del Campo en el estado, José Manuel Pulido López y el delegado en el estado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Alberto Uc Hernández, encabezaron la instalación del Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable. En el marco de la primera Sesión Ordinaria 2018, el titular de la Secam, José Manuel Pulido López, dijo que el trabajo en unidad entre los gobiernos estatal y federal es de suma importancia para dar certeza y desarrollo al sector agropecuario del estado… Transportistas concesionados del municipio de Teopisca reconocieron el trabajo que impulsa el Gobierno de Chiapas en el combate al transporte irregular en el estado. En torno a la detención de Armín Rosales Acuña por fomentar el pirataje en la región de los Altos, los trabajadores del volante pidieron que se aplique la ley en contra de este tipo de delitos que perjudican el patrimonio de los transportistas legalmente concesionados. tiene responsabilidad en los delitos que se le impugnan, que asuma las consecuencias de sus actos… victormejiaa@gmail.com, cel. 9611510984, 9611171419 visita el blog; http://rumbopolitico.blogspot.com, visítanos también en http://issuu.com/victormejia