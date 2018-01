Rumbo político

Regulo Palomeque violenta el código electoral por apoyar a su hermano

Con la clara intención de crear un cacicazgo en el municipio de Huixta el actual presidente municipal Regulo Palomeque impulsa a su hermano Margarito de los mismos apellidos para que sea la próxima autoridad en ese costeño municipio que ha sido todo un botín familiar en donde han creado una cadena de perversidades y de juegos sucios para enriquecerse desenfrenadamente.

En ese tenor autoridades fiscales como el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado que encabeza el joven profesionista Lic. Alejandro Culebro Galván ya lo tiene fiscalizado y sabe de las anomalías con las que este alcalde se mueve para promocionar a su hermano.

Incluso hace unos días al charlar brevemente con el Lic. Alejandro Culebro Galván en las instalaciones de la UNACH tocamos el tema de este y otros alcaldes que andan con problemas en sus cuentas públicas, por lo que quedamos de hacer una entrevista en los próximos días y de esa forma enterrarnos de las cuentas que este alcalde tiene que claro está el pueblo de ese municipio sabe a la perfección de sus malos manejos y de su nepotismo.

Es así me cuentan y comentan vía redes sociales habitantes de ese municipio, los que lamentan la presunta intromisión del alcalde Regulo Palomeque Sánchez, al querer influir en la contienda que se avecina para sustituirlo, abandonando con ello sus obligaciones de autoridad al salir a haber proselitismo en favor de su hermano Margarito incluso manipula encuestas a su favor en la página de ese ayuntamiento en donde deja ver a su hermano como puntero de la contienda electoral, violentando también el código de procedimientos electorales de nuestra entidad impunemente por lo que el IEPC debe de tomar nota de esta anomalía que incluso puede ser motivo para que vaya a parar a la cárcel por desviar fondos públicos a la campaña de su hermano. En los huixtlecos hay la decepción por el desordenado gobierno de Regulo está claro que ha demostrado incapacidad de gobernar, prueba de ello son los problemas sociales, por falta de obras de impacto social y eso no se pueden ocultar al tiempo le brotaran sus porquerías, así las cosas.

Valida IEPC registros.

El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, aprobó en sesión extraordinaria, la procedencia de 13 solicitudes de registro como aspirantes a Candidaturas Independientes para la elección de Diputaciones Locales por el principio de Mayoría relativa y miembros de Ayuntamientos, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, que subsanaron inconsistencias que les fueron observadas.

El consejero presidente, Oswaldo Chacón Rojas, explicó que el pasado 15 de enero, en sesión de Consejo General, se aprobaron 54 solicitudes que cumplieron con los requisitos legales señalados en la convocatoria, quedando 26 pendientes por revisar debido a que fueron encontradas diversas inconsistencias, mismas que serían subsanadas por los aspirantes. De ellas, 13 son las que hoy fueron aprobadas, dando así un resultado final de 67 solicitudes procedentes de ciudadanas y ciudadanos que adquieren la calidad de aspirantes. Del total, 3 son aspirantes para la Gubernatura, 13 para Diputaciones Locales y 51 para miembros de Ayuntamientos.

Durante esta sesión, se declararon procedentes los aspirantes a candidatos independientes para Diputaciones Locales: Martha Verónica Gómez Gómez; Julio César Moreno Méndez y Carlos Torres Godínez. Mientras que para la elección de Miembros de Ayuntamiento resultaron procedentes: Texan Molina Acero; Ezequiel Gómez Díaz; Marcos Antonio Aguilar García; Jorge Alberto Robles Escobar; Vicente Vázquez González; Magdalena Pérez Pérez; Belisario Ibarra Argueta; Merced Suriano Hernández; Esteban Guadalupe Morales Moreno y Walter Vázquez de Coss.

Marchan chiapanecos contra el feminicidio.

Que fueron más de mil personas, los marcharon en la fría tarde del día de ayer para exigir justicia por el crimen de joven mujer Gloria Castellanos Balcázar, crimen que conmociono a la sociedad chiapaneca toda, que ve con preocupación que en nuestra entidad los asesinatos de mujeres y hombres son ya una constante.

Según datos bien cimentados por conocedores del tema son ya más de 200 mujeres las han sido asesinadas desde el 2016 que se decretó la Alerta por Violencia de Género para el estado de Chiapas, lo que nos debe de preocupar y hacer que las autoridades estén alertas para la protección de todos los que en esta entidad vivimos.

Son muchas las mujeres caídas por la violencia en contra de ellas, en el tenor de que el feminicidio es un crimen de odio: un acto de máxima gravedad, que desgraciadamente está presente en todos los estratos sociales, ninguna se escapa de esto. Para una familia es tan doloroso la muerte y el asesinato de una hija que el de un hijo; en las familias el dolor de la pérdida de un ser querido no tiene genero ni sexo, ambos cusan un dolor infinito; lamentablemente eso ocurre en nuestra entidad con mayor persistencia, lamentablemente, así las cosas.

Municipios.

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, junto a la presidenta del Sistema DIF Tuxtla, Martha Muñoz de Castellanos, reinauguraron la Casa Taller de la colonia 24 de Junio. En el marco de este evento, el mandatario capitalino señaló que en este espacio se ejecutaron tareas de remodelación para generar mayor comodidad y calidad en el servicio de atención a los niños y jóvenes que asisten a este lugar. Castellanos Cal y Mayor enfatizó en el compromiso que el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez ha asumido para impulsar el desarrollo de las nuevas generaciones, por ello, aseguró que a través de las Casas Taller del Sistema DIF se trabaja para mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad… El presidente municipal de Tapachula; Neftalí Del Toro inauguró formalmente la construcción de cancha de futbol de 20.00 x 37.00 m en la colonia “El Progreso”, ahora los niños y jóvenes cuentan con un espacio digno para realizar deporte. El origen del recurso proviene del Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED 2016), una gestión del edil Del Toro a nivel federal que beneficia directamente a 1,878 habitantes y 320, 451 indirectos. La obra consistió en 740.00 m2 de pasto sintético, banqueta de concreto hidráulico, malla ciclónica, porterías, postes metálicos de 6m, luminarias led de 30 w con panel solar de 36 celdas.

Del costal de cachivaches.

En la Comisión Permanente avalamos exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a que presente un informe pormenorizado, en un plazo no mayor a 15 días, respecto a las acciones económicas y fiscales para enfrentar las repercusiones inflacionarias, así como los alcances en la economía real por el incremento de la tasa de referencia del Banco de México y de la Reserva Federal sobre las actividades productivas del país, sostuvo Emilio Salazar Farías… 30 jóvenes de Ingenierías de Tecnologías de Manufactura, Energía, Tecnología Ambiental y Mecatrónica de la Universidad Politécnica de Chiapas fueron contratados para trabajar en las divisiones de Guanajuato y Toluca de una empresa que ofrece servicios al ramo automotriz en el mejoramiento continuo de los procesos…