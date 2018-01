Rumbo político

Victor M. Mejía Alejandre

El diputado federal con licencia Eduardo Antonio Zenteno Núñez y hombre cercano al gobernador Manuel Velasco Coello, presento su renuncia a la dirección general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH) no por incompetencia ni nada parecido ya que ese instituto tuvo un inusual avance en los últimos años que lo coloca como uno de los más productivos en su historia; está claro que su remoción tiene un sentido político de alto nivel, luego de que el gobernante de nuestra entidad vela sus armas con rumbo al proceso electoral del mes de julio.

Eduardo Zenteno Núñez es un hombre importante en la estructura partidista del PVEM en Chiapas, su remoción no guarda ninguna sorpresa y más bien deja en claro que ese partido enfrentara el proceso electoral por venir sin alianza con el PRI; buscando el triunfo por si solos.

Zenteno Núñez lo decíamos en entregas anteriores uno de los personajes que más lealtad guarda al gobernador chiapaneco, junto con él y Eduardo Ramírez Aguilar, Roberto Rubio, Fernando Castellanos y Ariosto González iniciaron hace más de 16 años el proyecto que llevo a Manuel Velasco primero a la senaduría y luego al gobierno del estado.

Zenteno Núñez y Velasco Coello han estado ligados en el trabajo partidista y en la estructura gubernamental desde hace muchos ayeres, ahora sumaran esfuerzos para que por primera vez en la historia y sin alianzas busque el PVEM la gubernatura de Chiapas sin alianza con el PRI, de ahí que las gentes más cercanas al gobernador fortalecen la dirigencia del ese partido en nuestra entidad y claro pondrán un candidato propio a la gubernatura y en las senadurías así como en las diputaciones federales, locales y alcaldías, Lalo Zenteno embona bien en una senaduría que lo pondría en la antesala a ser el candidato a gobernador en el no tan lejano 2024, tiene la estructura para el triunfo en el 18 y en el 24 y si no al tiempo.

Suerte a Eduardo Antonio Zenteno Núñez a quien conocimos y tratamos siendo diputado local por lo que no dudamos que para él las cosas buenas están por llegar, al tiempo, así las cosas.

Dennise Nolán Navarro Pérez una profesional de la construcción.

La función tiene que continuar y con la llegada de la arquitecta Dennise Nolán Navarro Pérez, a la Directora General del INIFECH; ella es una profesional de la construcción, que sabe de la importancia de la responsabilidad a la que asume y de la importancia de cumplir con trabajo y honestidad los compromisos que ese instituto tiene en la construcción y reparación de escuelas en toda la geografía estatal, luego de los temblores que ha sufrido nuestra entidad.

El haber estado en ese instituto como Directora de Planeación y Programación le da la experiencia necesaria para enfrentar el reto por venir y cumplir, en su experiencia profesional destaca su labor como Jefa de la Oficina de Promoción Catastral y de la Oficina de Incorporación de Predios, de la Dirección de Catastro Urbano y Rural; Directora de Control Urbano de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez; Coordinadora Estatal del Programa Estancias Infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social y Coordinadora Técnica Social de la misma dependencia federal en Chiapa de Corzo, lo que deja en claro que no es una improvisada ni muchos menos una oportunista y si sabe de trabajo y lealtades, éxito para ella, así las cosas.

El IEPC sigue fortaleciendo su trabajo rumbo al proceso electoral local.

Que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) atreves de La Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) aprobó en una sesión extraordinaria el proyecto de acuerdo por el que determina los municipios dónde los aspirantes a una candidatura independiente, en el Proceso Electoral Local 2017-2018, podrán recabar las firmas de apoyo ciudadano por medio de una cédula fiscal, es decir: en papel, y no a través de teléfonos inteligentes.

Estos municipios con alteridad fueron seleccionados por el Instituto Nacional Electoral (INE) para estar sujetos al régimen de excepción hace unos meses, luego de que algunos aspirantes presentaron su inconformidad porque en las localidades de muy alta marginación no les fue posible utilizar la aplicación móvil que creó para registrar el apoyo ciudadano.

En consecuencia, la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas modificó los lineamientos que regulan este procedimiento. Y acordaron también que presentarán el proyecto al Consejo General del IEPC para su aprobación.

Esto ocurre cuando está en curso el periodo para que las y los ciudadanos interesados presenten su carta de intención para participar por esta vía, el cual inicio el 14 de diciembre de 2018 y concluirá el próximo 12 de enero. Así las cosas.

Municipios.

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, reiteró el compromiso de su gobierno con el bienestar de la niñez tuxtleca, esto al hacer entrega de juguetes por el Día de Reyes en las colonias Albania Baja, Kilómetro 5 y Jardines del Pedregal cuarta sección. Un total de 600 juguetes entregó el mandatario capitalino en su visita a estas demarcaciones de la zona norte de la ciudad, junto al secretario de Desarrollo Social, Roger Cáceres Rodas… La Presidenta Municipal de Jiquipilas, Ana Laura Romero Basurto, dio a conocer que a través de la Dirección de Obras Públicas se avanza en el programa de mejoramiento de viviendas en el barrio Santa Cruz en la cabecera municipal con la ejecución de más de 45 techos firmes en beneficio de igual número de familias. “Todas las familias del municipio tienen derecho a gozar de un espacio digno, en donde puedan desarrollar sus actividades diarias, crecer y convivir, por ello desde el inicio de mi administración hemos brindado todas las facilidades y oportunidades de crecimiento, dentro de un marco familiar y social” mencionó la munícipe… El Ayuntamiento de Tapachula inició con las labores de mantenimiento del Centro Multideportivo y Ecológico “Los Cerritos” con el propósito de brindar un mejor servicio a la población, que todos los días acude a realizar una actividad deportiva en dicho espacio. El director del Deporte y Parque “Los Cerritos”, Jorge Luis Ramírez Mazariegos informó que las acciones de mantenimiento consistieron en: Poda de árboles, riego de jardineras, limpieza de maleza; en las canchas de basquetbol, pádel, futbol rápido y futbol 7 se retiró la basura, en el área de juegos infantiles se reparó un columpio y por la noche se lavó la pista y los carriles.

Del costal de cachivaches.

En este periodo, a través del módulo d e constancias de antecedentes no penales ubicado en la sede judicial de Tuxtla Gutiérrez, se han expedido 29 mil 350 constancias, lo que satisface la gran demanda que existe por obtener este documento. En entrevista, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, comentó que este servicio es muy solicitado por los hombres, sin embargo, también las mujeres acudieron para conseguir este documento que es válido para diferentes trámites…